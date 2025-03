Le président de l'Assemblée nationale rencontre des députés de la province de Soc Trang

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a salué les réalisations remarquables de Soc Trang en matière de développement socio-économique et de garantie de la défense et de la sécurité en 2024. La province a atteint et dépassé les 24 objectifs fixés pour l'année, avec une croissance de 7,07% du Produit intérieur brut régional (PIBR), des recettes internes atteignant 4.420 milliards de dôngs et un taux de pauvreté réduit à 1,32%.

Évoquant les efforts actuels de rationalisation et de réorganisation de l'appareil politique, le président de l'AN a souligné que les premiers résultats de ce processus ont été très positifs et ont reçu le soutien des membres du Parti, des responsables et du public. Lors de sa 9ᵉ session, l'AN examinera la modification et le complément d'un certain nombre d'articles de la Constitution portant sur l'organisation du système politique, y compris la suppression des unités administratives de district et la réorganisation des unités de province.

L'organisation des unités administratives au niveau des communes sera réalisée après le Plénum du Comité central du Parti, prévu pour la mi-avril 2025. Il est envisagé de réduire de 60 à 70% le nombre de communes.

Le président de l'AN a exprimé le souhait que les représentants de la province de Soc Trang continuent de soutenir la politique de réorganisation du Comité central. La rationalisation de l'appareil de l'État vise à optimiser les ressources, favorisant ainsi les investissements pour le développement et le renforcement du budget consacré aux secteurs de la culture et du social.

Lors de la réunion, Lâm Van Mân, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang et chef de la délégation parlementaire provinciale, a présenté la situation générale de la province. Grâce à l'attention et au soutien de l'AN, Soc Trang a connu un développement constant. La province poursuit trois axes stratégiques : atteindre les objectifs de la Résolution 2025 et du mandat 2020-2025 ; mettre en œuvre la rationalisation du système politique conformément aux directives du Comité central du Parti ; et organiser avec succès les congrès locaux du Parti et le XVe Congrès provincial du Parti, en préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Il a également souligné les contributions actives des députés de Soc Trang au fil des mandats, démontrant leur intelligence et leur responsabilité envers la nation.

VNA/CVN