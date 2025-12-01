Un vaste potentiel pour l’immobilier dédié aux personnes âgées au Vietnam

Le Vietnam entre rapidement dans une phase de vieillissement démographique. Parallèlement, un nouveau marché aux perspectives particulièrement ouvertes commence à se former : l’immobilier spécialisé dans les soins aux personnes âgées. Des projections démographiques au constat du déficit actuel, les experts estiment que ce segment deviendra "la prochaine vague" de l’industrie immobilière.

Selon le Département des statistiques du ministère des Finances, le Vietnam entrera officiellement dans la phase de population vieillissante en 2038, lorsque la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus dépassera 20%. Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) prévoit qu’en 2050, un Vietnamien sur six aura plus de 65 ans - un rythme de vieillissement plus rapide que dans la plupart des pays de la région.

Pourtant, le système de prise en charge des personnes âgées n’en est encore qu’à ses balbutiements : moins de 30% des communes disposent d’un modèle de soutien aux personnes âgées, et le nombre de centres spécialisés à l’échelle nationale ne dépasse pas la centaine. Notamment, 80% des seniors souhaitent être pris en charge à domicile, mais l’offre de services professionnels reste largement insuffisante.

Selon Savills Vietnam, la tendance à l’urbanisation et l’amélioration de l’accès aux services de santé créent une dynamique favorable au développement du segment "logement - services" dédié aux personnes âgées dans les trois régions du pays. Le marché, encore modeste, devrait toutefois croître rapidement et pourrait doubler de taille au cours des dix prochaines années.

Les études de Savills montrent que la taille du marché pourrait passer de 2,3 milliards USD en 2024 à 3,6 milliards USD en 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,81%. Parmi les modèles les plus prometteurs figurent les complexes de bien-être, les résidences intégrant des services médicaux, ainsi que les centres de soins répondant aux normes internationales.

Comparé à des pays comme le Japon ou Singapour - où l’immobilier gériatrique représente déjà une industrie de plusieurs milliards - le Vietnam ne compte encore que quelques projets pilotes, révélant un potentiel de croissance considérable. Toutefois, les modèles doivent être adaptés à la culture et aux besoins spécifiques du pays.

Emily Fell, spécialiste senior des "Living Sectors" pour la région Asie-Pacifique chez Savills, estime que le Vietnam doit développer une stratégie propre, combinant le modèle "lifestyle" australien et le modèle de soins intensifs japonais. Cette approche hybride serait en phase avec la demande croissante d’accompagnement des seniors vietnamiens, en particulier dans les grandes villes.

Elle souligne également le rôle déterminant des politiques publiques : du cadre juridique pour les maisons de retraite publiques aux mécanismes de financement durable pour les services de soins spécialisés - via l’assurance publique ou privée. Par ailleurs, les investisseurs doivent privilégier les capacités d’exploitation plutôt que de se concentrer uniquement sur la construction de bâtiments, insiste-t-elle.

L’experte évoque aussi une expérience internationale inspirante : le modèle des "villages verticaux" à Singapour, intégrant des logements pour seniors au sein même des complexes urbains. Cette approche optimise l’usage du foncier et favorise le lien communautaire - une solution adaptée au contexte d’urbanisation du Vietnam.

Pour Lê Quôc Huân (WeCare247), la culture asiatique, les politiques publiques et les compétences humaines influencent fortement la manière dont les services de soins pour personnes âgées sont fournis. Néanmoins, il considère l’infrastructure - de la connectivité médicale à l’intégration immobilière - comme le facteur décisif de l’expansion du marché.

Partageant le même constat sur le potentiel du secteur, Olivia Wood (Lotus Advisory Group Vietnam) affirme que le Vietnam devient une destination attractive pour les investissements dans les solutions d’habitat et de soins pour seniors. Le marché offre encore de nombreux espaces vierges, créant des opportunités pour les entreprises pionnières souhaitant bâtir un avantage concurrentiel.

Avec un rythme de vieillissement rapide, une demande croissante et une offre encore limitée, l’immobilier dédié aux personnes âgées au Vietnam est considéré comme entrant dans sa phase de "décollage". Pour créer une véritable percée, les experts recommandent un cadre politique cohérent, des ressources humaines qualifiées et des modèles d’exploitation adaptés à la culture vietnamienne.

Si ces conditions sont réunies, l’immobilier gériatrique pourrait non seulement ouvrir un marché de plusieurs milliards de dollars aux investisseurs, mais également répondre à un besoin social de plus en plus pressant : assurer aux générations âgées des soins durables, adaptés et empreints d’humanité.

