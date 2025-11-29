Chanvre H'mông Vietnam tisse la tradition du lin chez les H'mông

Photo : sovhttdl.tuyenquang.gov.vn

Née dans une région montagneuse et rocheuse de Dông Van, dans la province de Tuyên Quang (Nord), Vang Thi De, bercée dès son enfance par le rythme des métiers à tisser et des rouets, a transformé sa passion pour la culture locale en un projet créateur de revenus et qui fait connaître au monde entier le tissage traditionnel du lin chez les H'mông.

Première diplômée universitaire de son village, elle se rappelle sans cesse que ses études ne sont pas seulement pour elle, mais pour tout le village.

Le projet fondé par Vàng Thi De a vu le jour dans des circonstances difficiles. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, elle a perdu son emploi en ville et a dû rentrer chez elle. À cette époque, son seul souhait était de gagner suffisamment d’argent pour acheter quelques kilos de viande pour les enfants à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

En voyant le tissu de lin que sa mère avait précieusement conservé, elle s’est demandée : "Pourquoi un objet si précieux reste-t-il inconnu de tous ?". Elle a alors décidé de se lancer dans le commerce de cet artisanat.

La première commande de Vàng Thi De s’élevait à seulement 650.000 dôngs, pour un bénéfice de 30.000 dôngs. Peu à peu, les petites commandes ont afflué et elle s’est approvisionnée en tissu dans tout le village, contractant parfois des prêts à taux d’intérêt élevés pour financer son investissement. Il lui arrivait de recevoir des retours, mais elle n’a jamais baissé les bras.

Grâce à son modèle économique, Vàng Thi De a pu subvenir à ses besoins pendant trois ans à Hanoï. Avec le temps, elle a souhaité donner une nouvelle dimension au lin, au-delà du simple fait d’en tirer un revenu.

Le projet "Chanvre H'mông Vietnam" va bien au-delà de la simple vente de tissu de lin. Il crée une chaîne de valeur complète, de la culture du chanvre au filage des fibres, en passant par le tissage, la teinture à l’indigo et la production d’objets artisanaux, de vêtements et de décorations. Ce projet a transformé la vie de nombreuses femmes H'mông, qui, autrefois contraintes de travailler loin de chez elles, peuvent désormais tisser tout en s’occupant de leur famille. Pour Vang Thi De, le succès ne se mesure pas à l’argent, mais à la joie de la communauté lorsqu’elle voit ses produits voyager au loin.

Photo : sovhttdl.tuyenquang.gov.vn

Ly Thi Cay, de la commune de Pho Bang, confie trouver du bonheur chaque jour passé à tisser à l’atelier. "Ici, je peux faire le travail que j’aime depuis l’enfance. Même si les revenus ne sont pas élevés, je suis bien plus heureuse que d’élever du bétail toute l’année pour un maigre profit. Surtout, l’artisanat du tissage des femmes Hong ne tombera pas dans l’oubli", explique-t-elle.

Les produits du projet ont conquis le cœur des clients du monde entier. De partage avec enthousiasme l’histoire du lin sur les réseaux sociaux, envoie des courriels en anglais à des boutiques au Japon et en Thaïlande, et recherche personnellement des partenaires étrangers. Grâce à son dévouement, elle a accueilli de nombreux visiteurs internationaux à l’atelier, leur offrant la possibilité de voir, de toucher et de s’initier au tissage.

Les visiteurs étrangers apprécient le lin non seulement pour sa durabilité et sa beauté, mais aussi comme une véritable œuvre d’art vivante. Ils affirment que porter du lin, c’est se connecter à l’histoire et à la culture du peuple H'mông.

Au fil des années, Vàng Thi De a participé à de nombreux forums et ateliers prestigieux, tant au niveau national qu’international, dans le cadre de son projet. En 2023, elle était la seule représentante du Vietnam à l’atelier sur le patrimoine culturel immatériel du Lancang - Mékong en Chine. En 2024, elle a assisté à l’Asia International Hemp Expo and Forum en Thaïlande et a participé à de nombreux autres salons et ateliers internationaux afin de nouer des contacts avec des partenaires.

Tout au long de son projet, elle a bénéficié d’un soutien et d’encouragements considérables de la part des autorités locales. Ce projet témoigne du pouvoir du savoir, conjugué à l’amour des valeurs culturelles, contribuant à la renaissance et à la sensibilisation du public à l’artisanat traditionnel et à sa valeur culturelle, ainsi qu’à l’amélioration des revenus des habitants.

Pour l’avenir, Vàng Thi De espère faire de Hemp H'mông Vietnam le premier fournisseur de tissus de chanvre du Vietnam destiné à l’exportation. Surtout, elle souhaite que les jeunes perçoivent l’artisanat traditionnel comme une voie professionnelle durable pour l’avenir.

VNA/CVN