Irish Aid investit 1,62 million de dollars dans le programme Resilience First au Vietnam

Le programme Resilience First, mis en œuvre par Plan International Vietnam, CARE International Vietnam et le Centre de recherche sur les initiatives de développement communautaire, a annoncé un important investissement de 1,4 million d'euros (1,62 million de dollars) de la part d'Irish Aid Vietnam.

Cette annonce fait suite à une réunion de planification dans la province de Phu Tho, où les partenaires ont finalisé le plan de mise en œuvre du programme pour les 12 prochains mois. Ce plan cible 13 communes réparties dans les provinces de Tuyên Quang, Quang Tri et Phu Tho.

Deirdre Ní Fhallúin, ambassadrice d'Irlande au Vietnam, a déclaré que l'Irlande était fière de continuer à soutenir ce programme.

"Cet engagement de 1,4 million d’euros témoigne de notre volonté de protéger les communautés vulnérables face aux changements climatiques et de renforcer le rôle des femmes issues des minorités ethniques en tant qu’actrices de leur propre développement", a-t-elle souligné.

Ce financement renouvelé permettra de renforcer les capacités des autorités locales, de soutenir les communautés pauvres et issues des minorités ethniques en zones montagneuses et d’améliorer leur résilience face aux impacts climatiques immédiats et à long terme.

Ngô Công Chinh, directeur de programme de Plan International Vietnam, a souligné que l’étroite collaboration entre les partenaires avait permis d’améliorer la capacité d’adaptation de plus de 26.000 personnes et de développer des modèles de moyens de subsistance résilients au climat, pilotés par des femmes. Il a ajouté que la prochaine phase permettrait de déployer des initiatives climato-intelligentes dans davantage de communautés.

Entre 2024 et 2025, le programme a obtenu des résultats significatifs grâce à l’action des communautés. Dans le cadre du volet "adaptation aux changements climatiques au niveau communal", les responsables de 15 communes ont été formés à l’analyse de la vulnérabilité et à l’élaboration de plans de réponse au changement climatique. Plus de 140 activités communautaires ont bénéficié à 1.747 personnes, dont 732 femmes, grâce à des formations, la fourniture de matériel, des exercices et des campagnes de sensibilisation aux changements climatiques et à la gestion des déchets.

Dans le cadre du pilier "Infrastructures et renforcement des capacités", 31 microprojets, comprenant des ponts, des routes, des installations hydrauliques, des enrochements et des abris anti-catastrophe renforcés, ont été menés à bien, dont 24 entièrement gérés par les communautés. Près de 12.000 habitants, majoritairement issus de minorités ethniques, bénéficient désormais d’une mobilité accrue, d’abris sûrs, d’un approvisionnement en eau et d’un système d’irrigation sécurisés, ainsi que d’un accès élargi à l’électricité. Par ailleurs, 247 personnes ont reçu une formation en planification et mise en œuvre de projets, renforçant ainsi durablement les capacités techniques des communautés.

Le programme a également renforcé la résilience climatique des écoles, en évaluant 32 établissements et en mettant en œuvre des plans de préparation aux catastrophes et d’adaptation au changement climatique.

L’autonomisation des femmes et les moyens de subsistance adaptés au climat étaient au cœur du programme. Plus de 1.400 participants, principalement des femmes, ont été formés à l’agriculture adaptative et à la gestion des ressources. Plus de 64% des femmes ont appliqué de nouvelles techniques de résilience, 36% ont constaté une augmentation de leurs revenus et près de 87% ont déclaré participer désormais pleinement et avec assurance aux prises de décision au sein de leur foyer et de leur communauté.

"L’autonomisation des femmes est un investissement dans la résilience communautaire. Lorsqu’elles disposent des connaissances et des ressources nécessaires, elles deviennent les actrices les plus efficaces pour mettre en œuvre des solutions locales d’adaptation au changement climatique, garantissant ainsi la prospérité des communautés", a déclaré Lê Kim Dung, directrice de CARE Vietnam.

Mao Quôc Toan, directeur adjoint du Service des affaires étrangères de Tuyên Quang, a salué l’approche communautaire du programme, soulignant que les fonctionnaires étaient mieux formés, les écoles plus sûres et les groupes de femmes plus confiants dans leurs activités économiques. Il a ajouté que ce nouveau financement devrait "apporter des améliorations significatives, notamment dans les communes montagneuses qui restent confrontées à de nombreuses difficultés".

