Alerte d'Airbus : les compagnies aériennes accélèrent la mise à jour des logiciels des A320

À la suite d’une alerte d’Airbus concernant la famille A320, plusieurs compagnies aériennes ont intensifié la mise à jour de leurs logiciels afin de garantir la sécurité et la fiabilité des vols.

Le 29 novembre 2025, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a publié le télégramme N°5924/CĐ‑CHK, enjoignant les compagnies aériennes vietnamiennes à appliquer immédiatement la directive de navigabilité d’urgence (EAD) 2025‑0268‑E. Celles‑ci doivent, en fonction de l’avancement de sa mise en œuvre, réviser leurs plans d’exploitation et ajuster les horaires de vol afin de réduire au maximum l’impact sur les passagers.

Auparavant, le 28 novembre 2025, Airbus a émis une note d'alerte opérationnelle (AOT) auprès des exploitants d'appareils de la famille A320 (ceo et neo), leur demandant d'immobiliser une partie de leur flotte le temps de faire une mise à jour logicielle. L'AOT a immédiatement été suivie d'une directive de navigabilité d'urgence (EAD) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

Vietnam Airlines a annoncé le 29 novembre avoir reçu les instructions d'Airbus et de la CAAV concernant la mise à jour logicielle de ses A320 et A321. Afin de garantir la sécurité des opérations, la compagnie a précisé que l'ensemble de sa flotte d'A320/A321 devait bénéficier de la mise à jour avant 06h59, heure locale, le 30 novembre.

Les corrections ont été effectuées rapidement dans les centres techniques de Nôi Bài, Dà Nang et Tân Son Nhât, avec tous les outils, manuels et logiciels nécessaires fournis par Airbus. La mise à jour devrait prendre en moyenne une heure par appareil, selon la compagnie. Vietnam Airlines a confirmé qu'elle effectuerait les mises à jour dans les délais et se conformerait pleinement aux exigences de sécurité de la CAAV et d'Airbus.

Dans la nuit du 28 novembre, Bamboo Airways a procédé à une inspection complète de sa flotte. Aucun des A320/A321 exploités par la compagnie n'étant concerné, ses vols se poursuivent normalement, ainsi que ceux de ses autres appareils Boeing. Bamboo Airways suit de près les mises à jour de la CAAV et d'Airbus afin de garantir une sécurité opérationnelle optimale.

Parallèlement, dès réception de la notification, Vietjet a activé son plan d'intervention technique, mobilisant ses équipes de maintenance sur ses bases de Tân Son Nhât, Nôi Bài et Dà Nang, ainsi que dans ses installations à l'étranger, pour procéder aux mises à jour.

Au matin du 29 novembre, Vietjet avait déjà achevé les mises à jour sur 45 des 69 appareils concernés. La compagnie poursuit ses efforts pour que l'ensemble de sa flotte réponde aux exigences techniques dans les délais fixés par les autorités et Airbus. Vietjet a confirmé que ses opérations se dérouleront normalement les 29 et 30 novembre, sans incidence sur les projets de voyage des passagers.

