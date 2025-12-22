Indonésie

Un accident de bus dans la ville de Semarang, dans l'île de Java

Quinze personnes ont été tuées et 19 autres blessées lundi matin 22 décembre dans un accident de bus à l'intersection de la sortie du péage de Krapyak, dans la ville de Semarang, dans la province indonésienne de Java central, ont rapporté les autorités locales.

Selon le bureau de recherche et de sauvetage de Semarang, le bus de passagers roulait à grande vitesse lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a heurté une barrière routière et s'est renversé.

"Le processus d'évacuation a été assez difficile, car certaines victimes étaient coincées à l'intérieur du bus et l'accès était obstrué par des débris de verre", a déclaré Budiono, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Semarang. "Les secouristes ont dû pénétrer dans le bus renversé, ouvrir un accès aux victimes et les évacuer avec une prudence extrême".

Le bureau a confirmé que toutes les victimes ont été évacuées avec succès et transportées vers des hôpitaux locaux.

