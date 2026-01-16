La marine transporte des cadeaux du Têt aux plateformes DK1 et aux navires en mission

>> Les Vietnamiens de l'étranger solidaires des soldats de Truong Sa et de la plateforme DK1
|Chargement des cadeaux du Nouvel An lunaire à bord du navire Truong Sa 01.
|Photo : VNA/CVN
Lors de la cérémonie d’adieu aux deux délégations, le colonel Dô Hông Duyên, commissaire politique adjoint de la IIe Région navale, a transmis les vœux du Têt du Commandement de la IIe Région navale aux officiers et soldats déployés en première ligne, garants de la souveraineté maritime nationale, et a souhaité plein succès à la délégation dans l’accomplissement de sa mission.
Le colonel Pham Tiên Dung, chef d’état-major adjoint de la IIe Région navale et chef de la délégation de travail N°1, a déclaré que, cette visite du Têt coïncidant avec le XIVe Congrès national du Parti, la délégation encouragera les unités de première ligne à organiser un Têt joyeux pour leurs officiers et soldats, tout en maintenant leur pleine capacité opérationnelle et en assurant la sécurité des activités d’exploitation pétrolière et gazière et des opérations militaires dans les zones maritimes sous administration.
Conformément au programme, les deux délégations visiteront les plateformes DK1, les navires en service et les unités, ainsi que l’organisation du Parti de la Zone spéciale de Côn Dao, afin de leur présenter leurs vœux du Têt, sur une période d’environ deux semaines.
VNA/CVN