Un symposium à Moscou explore les perspectives des relations Vietnam - Russie

>> Le Vietnam figure parmi les cinq premières destinations des touristes russes

>> Des soldats vietnamiens se préparent pour le défilé sur la Place Rouge à Moscou

>> Un salon du livre enrichit les connaissances des jeunes vietnamiens en Russie

Plusieurs interventions ont été présentées, analysant les défis et opportunités des relations bilatérales dans un contexte international incertain. Les participants ont exploré de nouveaux leviers pour renforcer les liens dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Les chercheurs ont souligné que l’amitié de longue date entre les deux pays continue de se consolider, comme en témoignent les visites régulières de haut niveau. Ils ont également affirmé que, malgré les tensions mondiales croissantes, le Vietnam maintient une politique étrangère neutre, restant un ami, un partenaire de confiance pour toutes les nations, y compris la Russie.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux restent en deçà des attentes, en raison de limites structurelles et des sanctions occidentales contre la Russie. Toutefois, certains chercheurs ont déclaré espérer que des évolutions positives dans les négociations internationales pourraient créer un climat plus favorable à la coopération économique entre la Russie et le Vietnam.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en marge du symposium, le Professeur et Docteur Vladimir Mazyrin, directeur du Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN de l'Institut de Chine et d'Asie contemporaines, a mis en avant le potentiel de la coopération énergétique entre les deux pays, en particulier avec Gazprom. Il a également évoqué la possibilité pour la compagnie nationale des chemins de fer de Russie de participer à l’appel d’offres du projet de train à grande vitesse Nord-Sud du Vietnam.

Il a enfin souligné les perspectives de coopération dans les secteurs émergents tels que la numérisation, l’intelligence artificielle, le commerce électronique et la cybersécurité…

VNA/CVN