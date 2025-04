Le Vietnam figure parmi les cinq premières destinations des touristes russes

Artur Muradyan, vice-président de l’ATOR, a indiqué que le nombre de Russes voyageant à l’étranger pendant les vacances de mai devrait augmenter de 30% par rapport à 2024. Cette hausse est due à l’appréciation du rouble, à l’amélioration de l’offre de vols vers les destinations populaires et au lancement de vols directs vers le Vietnam.

Selon un rapport de l’ATOR, les cinq premières destinations touristiques en termes de parts de marché pour les voyages organisés entre le 28 avril et le 12 mai sont : la Turquie (45%), l’Égypte (20%), les Émirats arabes unis (11%), la Thaïlande (5,5%) et le Vietnam (4%).

Les Maldives, l’Abkhazie, la Chine, la Biélorussie, la Géorgie, l’Ouzbékistan et les croisières internationales figurent également parmi les destinations les plus prisées.

Le représentant de l’ATOR a souligné que des liaisons aériennes vers Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre), sont actuellement disponibles au départ de 14 villes russes. Ces lignes sont exploitées par de grandes agences de voyages telles qu’Anex, Pegas Touristik, Coral Travel, Intourist et Fun&Sun.

En particulier, environ 80% des forfaits vacances à l’étranger proposés par les agences membres de l’ATOR pour les vacances de mai ont déjà été réservés.

Le rapport indique également que les touristes russes optent pour des circuits de six à huit nuits vers des destinations comme la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Égypte, et privilégient des séjours plus longs de 10 à 12 nuits vers les pays d’Asie du Sud-Est.

En 2024, le nombre d’arrivées de touristes russes au Vietnam a connu une hausse significative de 84,9%, atteignant 232.300 visiteurs, malgré l’absence de vols directs et de charters depuis les régions de Russie.

