Le gouvernement propose de poursuivre la réduction de la TVA

Lors de la séance de travail du 23 avril, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a donné son avis sur le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les six derniers mois de 2025 et pour toute l'année 2026.

>> Proposition de réduction de la TVA de 2 % jusqu'à fin 2026

En présentant la proposition du gouvernement, le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuan, a déclaré que pour contribuer à créer une dynamique pour développer l'économie, soutenir les personnes et les entreprises, accélérer la production, les affaires, le tourisme et la consommation intérieure en 2025 et 2026, il était nécessaire de continuer à mettre en œuvre la politique de réduction de la TVA.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement propose de réduire le taux de la TVA de 2% pour les groupes de biens et services actuellement soumis à un taux de 10%, à l'exception des groupes de biens et services suivants : télécommunications, activités financières, banque, valeurs mobilières, assurances, activités immobilières, produits métalliques, produits miniers (à l'exception du charbon), biens et services soumis à une taxe spéciale de consommation (à l'exception de l'essence). Période applicable est entre 1er juillet 2025 et 31 décembre 2026.

Dans son rapport de vérification sur ce contenu, le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, Phan Van Mai, a annoncé que la majorité des opinions étaient d'accord sur la nécessité d'émettre une résolution pour continuer à appliquer la politique de réduction de la TVA pour les 6 derniers mois de 2025 et toute l'année 2026. Le comité permanent de ladite commission a également approuvé la proposition d'élargir les sujets éligibles à la réduction de la TVA pour un certain nombre de groupes de biens et de services, comme proposé par le gouvernement.

S’exprimant à la séance de travail, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a informé qu'au cours des six derniers mois de l'année, l'économie nationale serait affectée par la politique tarifaire américaine et qu'il était nécessaire de continuer à réduire les impôts pour les entreprises pour qu’elle puissent avoir des conditions commerciales optimales et stables pour leur production et avoir une compétitivité accrue.

En conclusion, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Duc Hai, a déclaré que le Comité permanent de l'Assemblée nationale était d'accord avec la proposition du gouvernement visant à promouvoir la production et les affaires, et a demandé au gouvernement de compléter le dossier pour le soumettre à l'Assemblée nationale pour décision lors de la prochaine 9e session.

VNA/CVN