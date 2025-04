Des soldats vietnamiens se préparent pour le défilé sur la Place Rouge à Moscou

>> Le Kremlin organise sa grande parade militaire

>> Coucher de soleil sur la place Rouge en Russie

>> Hô Chi Minh-Ville : 13.000 participants au défilé du 30 avril

>> Invitation à la participation de militaires chinois, lao et cambodgiens au défilé du 30 avril

Photo : VNA/CVN

L'École met en œuvre un programme d'entraînement exhaustif visant à parfaire la discipline et la coordination des troupes, a précisé le général de brigade, Professeur agrégé et Docteur Nguyên Van Thanh, vice-recteur de l'établissement.

Il a souligné que cette participation constitue une opportunité significative pour les soldats vietnamiens de manifester la rigueur, l'unité et la puissance de l'APV, ainsi que leur engagement à cultiver des relations pacifiques, amicales et de coopération avec les amis internationaux, dans une perspective de développement mutuel.

Selon le général Nguyên Van Thanh, le programme d'entraînement suit une progression méthodique. Les participants, âgés de 19 à 30 ans et mesurant au minimum 1,80 m, ont été sélectionnés avec soin en fonction de leurs aptitudes physiques et de leur capacité à exécuter des mouvements d'une précision exemplaire.

Malgré un emploi du temps exigeant de neuf heures d'entraînement quotidien, dans des conditions météorologiques parfois imprévisibles et sans aucun jour de repos, les soldats vietnamiens considèrent cette mission comme un honneur national. Ils expriment leur détermination à accomplir leur tâche avec excellence et à promouvoir l'image de soldats professionnels et d'élite, héritiers de l'Oncle Hô, progressant résolument vers la modernité et contribuant ainsi à renforcer la réputation et le prestige de l'APV sur la scène internationale.

VNA/CVN