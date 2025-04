Un salon du livre enrichit les connaissances des jeunes vietnamiens en Russie

Le salon du livre Germe (Mâm) 2025 s’est tenu dimanche 20 avril à Moscou, attirant de nombreux jeunes Vietnamiens étudiant et vivant en Russie.

Organisé pour la cinquième fois par le Club de bénévoles vietnamo-russes de l’Association des étudiants vietnamiens en Russie, cet événement visait à célébrer le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975-2025) et la Journée vietnamienne du livre et de la lecture (21 avril).

Lors de la cérémonie d’ouverture, les intervenants ont souligné l’importance de la lecture pour les jeunes et ont salué la foire du livre, une initiative significative qui nourrit le savoir et l’esprit communautaire dès le plus jeune âge. Ils ont également exprimé l’espoir que la foire du livre continue d’enrichir la vie culturelle des jeunes Vietnamiens grâce à une culture de la lecture forte.

L’événement a accueilli les finales de deux concours étudiants : "Le chemin vers le sommet du savoir" et "Le flux des aspirations", offrant ainsi une plateforme dynamique d’apprentissage et d’échange.

Les participants ont également pu profiter de stands culturels interactifs présentant de l’artisanat, des jeux folkloriques, de la cuisine et des activités bénévoles, témoignant de la forte amitié entre le Vietnam et la Russie et de la créativité de la jeune génération.

La foire du livre a fortement marqué la communauté étudiante vietnamienne en Russie. En cinq éditions, l’initiative est devenue un espace culturel et intellectuel important, favorisant le savoir, l’identité culturelle et l’intégration des jeunes Vietnamiens à l’étranger.

