Ouverture du tournoi élargi de football des polices de l'ASEAN 2025 à Hanoï

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, de représentants des missions diplomatiques étrangères au Vietnam et de près de 10.000 supporters.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, a souligné que ce tournoi de football visait à promouvoir les valeurs de solidarité, de discipline, de dévouement et d'inspiration incarnées par le sport le plus populaire au monde. L'événement vise également à renforcer l'amitié et la coopération entre les nations de la région et du monde entier, notamment entre le Vietnam et d'autres pays, ainsi qu'entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de police internationales.

Le tournoi devrait renforcer la coopération entre les forces de police pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que pour la lutte contre la criminalité, notamment transnationale, afin d'assurer la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Il s'est dit convaincu que le tournoi sera un grand succès, offrant des matchs palpitants et de magnifiques buts aux supporters.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des performances soignées, mêlant harmonieusement musique traditionnelle et moderne, reflétant la richesse culturelle des pays de l'ASEAN. Chaque prestation a transmis des messages de paix, de coopération et d'amitié entre les forces de police et les forces de l'ordre.

Le tournoi, qui se déroule du 7 au 15 juillet, s'inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Force de sécurité publique populaire du Vietnam et du 20e anniversaire de la Journée nationale de la défense populaire (19 août).

Les huit équipes - cinq de Thaïlande, du Laos, du Cambodge, de Singapour et du Timor-Leste, une d'Australie et deux du Vietnam - sont réparties en deux groupes et joueront selon un format de poule.

Le champion recevra 30.000 dollars, un trophée et des médailles d'or. Le finaliste remportera 15.000 dollars et des médailles d'argent, tandis que les deux équipes classées troisièmes recevront chacune 10.000 dollars.

VNA/CVN