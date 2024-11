Un soutien de 405.000 milliards de dôngs accordé aux entreprises et habitants

De nombreux députés ont exprimé leur intérêt sur les mesures de soutien concernant les prêts, ainsi que les exonérations et réductions de taux d'intérêt pour les particuliers et les entreprises afin de relancer la production et les activités commerciales après la pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles.

>> Le Japon soutient les efforts de secours du Vietnam suite au typhon Yagi

>> Aide sud-coréenne d'un million d’USD aux efforts de reconstruction post-typhon du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de questions au gouvernement accordée à la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyên Thi Hông 11 novembre, elle a dit que la Banque d'État avait demandé aux établissements de crédit de se concentrer sur des solutions visant à soutenir les entreprises et les particuliers en difficulté, telles que la restructuration des échéances de remboursement tout en maintenant les catégories de prêts selon les réglementations en vigueur, ainsi que l'examen des exonérations et réductions de taux d'intérêt pour les entreprises et les particuliers touchés par le typhon N°3.

Selon elle, à ce jour, 35 établissements de crédit ont annoncé des programmes de soutien d'un montant total de 405.000 milliards de dongs (17,23 milliards d'USD) pour continuer à octroyer de nouveaux prêts aux entreprises et aux particuliers.

Au 31 octobre 2024, les banques avaient accordé de nouveaux prêts préférentiels pour un montant cumulé de 27.000 milliards de dôngs et avaient réduit les taux d'intérêt sur les prêts existants, représentant un encours d'environ 82.000 milliards de dôngs.

Concernant les solutions de crédit pour soutenir le développement de la production et des activités commerciales, la gouverneure Nguyên Thi Hông a souligné que les besoins d'investissement dans la production et les affaires dépendent largement des financements de crédit accordés par le système bancaire.

Selon elle, il existe actuellement de nombreuses sources de financement pour les entreprises et les particuliers, telles que les fonds propres, les prêts bancaires, les investissements directs et indirects étrangers, ainsi que les financements par emprunt.

Par conséquent, les entreprises et les particuliers doivent évaluer attentivement les sources de financement les plus adaptées à leurs besoins. Lorsqu'ils sollicitent un financement auprès du système bancaire, ils doivent remplir les conditions et normes d'éligibilité au prêt, la condition la plus importante étant la capacité de remboursement. Les entreprises et les particuliers doivent également disposer de plan d'affaires réalisables, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN