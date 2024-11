L'Union des jeunes et étudiants vietnamiens en France fête ses 20 ans

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la présence de l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, de l'ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que de représentants d'associations, d'entreprises vietnamiennes et de près de 200 jeunes vietnamiens venus de toutes les régions de France.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Phan Bao Thuy, vice-président de l'Union des jeunes et étudiants vietnamiens en Europe et président de l'UEVF, a passé en revue les étapes importantes de l'UEVF, en soulignant ses réalisations obtenues.

En reconnaissance des efforts et des contributions exceptionnelles de l'UEVF, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a remis un satisfecit du ministre des Affaires étrangères du Vietnam à l'UEVF.

L'UEVF a également profité de l'occasion pour honorer les membres les plus anciens des associations et agences représentatives vietnamiennes en France, ainsi que les entreprises qui ont soutenu sans relâche ses activités tout au long de son parcours.

L'UEVF a été créée le 26 mars 2004, en vue de renforcer la solidarité, de soutenir les jeunes et étudiants vietnamiens dans la vie quotidienne, les études et la recherche, d'organiser des activités de promotion de la culture vietnamienne à travers la France, ainsi que des événements sportifs, humanitaires, sociaux, éducatifs et scientifiques, etc., contribuant ainsi à renforcer les relations Vietnam-France.

VNA/CVN