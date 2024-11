La 1re réunion du Comité national chargé de la suppression des maisons temporaires

Dans la matinée du 10 novembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national chargé de la suppression des maisons temporaires et délabrées dans tout le pays (Comité directeur), a présidé sa première réunion pour évaluer la situation ainsi que les résultats de la mise en œuvre du programme de suppression des maisons temporaires et délabrées et fixer les tâches futures.

Photos : VNA/CVN

Tenant la réunion justement au mois "Pour les démunis", le Premier ministre a précisé qu’il avait pris des décisions concernant la création du Comité et les règles sur son fonctionnement. Il a convenu de créer des comités aux niveaux provincial, communal et du district, qui devraient voir le jour avant le 30 novembre 2024 pour mettre en œuvre du programme d'élimination des maisons temporaires et délabrées à l'échelle nationale.

Selon le chef du gouvernement, ces derniers temps, le pays a aidé environ 340 000 ménages ayant rendu des services méritoires à la révolution et plus de 800 000 ménages pauvres et quasi pauvres ayant des difficultés en logement ont des maisons décentes. Cependant, à présent, le pays compte encore environ 315 000 ménages en difficulté de logement, dont environ 106 000 ménages ayant rendu de services méritoires.

Définir clairement les objectifs

Le Premier ministre a donc demandé de discuter et de définir clairement les objectifs, les points de vue et les orientations pour mettre en œuvre de manière radicale et efficace le programme de suppression des maisons précaires et délabrées pour son achèvement en 2025.

Reconnaissant et appréciant le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la Télévision nationale du Vietnam, les ministères, les branches, les agences, les entreprises, les localités, les organisations et les individus pour leur soutien au programme de suppression des maisons précaires et délabrées, Pham Minh Chinh a souligné que la garantie de logement pour la population, en particulier pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, les ménages pauvres et les ménages touchés par des catastrophes naturelles, était toujours considérée par le Parti et l’État comme une tâche centrale de la sécurité sociale, de la réduction durable de la pauvreté. En effet, le Parti et l’État ont promulgué de nombreuses résolutions, conclusions, décisions, programmes, plans pour la réaliser.

En déclarant clairement l'objectif d'œuvrer à achever l'élimination des maisons temporaires et délabrées dans tout le pays en 2025, soit 5 ans plus tôt que l'objectif initial, le Premier ministre a souligné qu'il était nécessaire de se concentrer sur trois tâches : garantie du logement pour les personnes méritantes ; garantie du logement selon les programmes cibles nationaux ; suppression des maisons temporaires et délabrées dans tout le pays.

Le chef du gouvernement a demandé aux Comités populaires des villes et provinces de se concentrer sur la bonne mise en œuvre du programme de suppression des maisons temporaires et délabrées ; au ministère de l'Information et de la Communication d'élaborer un plan de communication efficace ; à la Télévision nationale du Vietnam, la Radio la Voix du Vietnam et de l’Agence Vietnamienne d’Information et d'autres agences de presse et d'information d’élaborer de manière proactive des plans de communication pour encourager les habitants et entreprises à s'unir pour soutenir ce programme significatif.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales, l’organe permanent du Comité, après la cérémonie de lancement du mouvement d'émulation "Tout le pays s'unit pour éliminer les maisons temporaires et délabrées", les localités dans l’ensemble ont mobilisé de plus de 44 milliards de dôngs (1,74 millions d'USD) au service de la suppression des maisons temporaires et délabrées.

VNA/CVN