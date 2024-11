La 3e Semaine numérique internationale du Vietnam attendue à Quang Ninh

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Comité populaire provincial de Quang Ninh et le ministère de l'Information et de la Communication, l'évènement sera une occasion pour des unités, entreprises vietnamiennes et étrangères de se renseigner sur des nouvelles tendances de l'informatique, de la transformation numérique et le développement des infrastructures numériques. Il leur permettra de partager des expériences en matière de planification des politiques et de développement des ressources humaines ainsi que de proposer des mesures pour répondre aux défis actuels.

Dans le cadre de la Semaine, de nombreuses activités sont prévues, notamment une table ronde au niveau ministériel, la 4e conférence 5G de l'ASEAN, le Forum international sur les stratégies numériques, les politiques et la gouvernance de l'IA avec l'Australie, une réunion des responsables de l'information de l'ASEAN.

En outre, le Forum international sur l'investissement numérique, la conférence de l'OCDE sur les ressources humaines au service de la transformation numérique et du développement économique numérique, la Conférence Vietnam - Union internationale des télécommunications (UIT) sur la gouvernance de l'IA et les applications de l'IA dans le secteur industriel, le Forum Vietnam - République de Corée sur la transformation numérique et le concours Hackathon d'Asie du Sud-Est sont également prévus.

VNA/CVN