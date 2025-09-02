Fête nationale

Un souffle nouveau pour la chanson patriotique vietnamienne

Avec Viêt Nam - Tu hào tiêp buoc tuong lai (Vietnam - Fiers de marcher vers l’avenir), Tùng Duong et Nguyên Van Chung offrent une création vibrante, mêlant modernité musicale et ferveur patriotique. Un clip qui séduit déjà un large public et reflète l’élan d’un pays en mouvement.

Photo : CTV/CVN

Dès le 10 août, soit quatre jours avant la sortie officielle du clip, la version audio avait déjà pris d’assaut les classements en ligne. En moins de vingt-quatre heures, elle s’était hissée en tête des palmarès de plusieurs plateformes, preuve de l’attente fébrile du public. Le 14 août au soir, la mise en ligne du clip a transformé cette attente en un véritable engouement collectif : près de 600.000 vues en vingt heures, accompagnées de commentaires enthousiastes saluant "une mélodie héroïque", "des paroles inspirantes" et "un souffle national vibrant".

La voix d’un artiste engagé

Pour Tùng Duong, l’émotion est profonde. "Chanter l’idéal et les aspirations de notre peuple, c’est un honneur", a-t-il confié lors de la conférence de presse organisée à Hanoï. Reconnu pour sa voix puissante et son style unique, il s’inscrit dans une lignée déjà amorcée avec des titres comme Môt vong Viêt Nam (Un tour du Vietnam) ou Khat vong tuôi tre (Aspiration de la jeunesse). Ces reprises patriotiques, qui avaient suscité un vif enthousiasme chez les jeunes, ont nourri sa volonté d’aller plus loin.

Photo : CTV/CVN

"Avec ce clip, je voulais répondre à cet amour du public et transmettre l’esprit vietnamien à travers des images fortes et une musique capable de toucher toutes les générations", explique-t-il. La sortie du morceau coïncide avec le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, donnant au projet une résonance particulière.

Une écriture nourrie par la foi en l’avenir

De son côté, Nguyên Van Chung, surnommé "le compositeur aux milliards de vues", raconte avoir écrit Viêt Nam - Tu hào tiêp buoc tuong lai en juillet, un mois charnière, marqué par des événements et des mutations qu’il perçoit comme les prémices d’un avenir plus solide.

"J’ai la conviction que ces transformations constituent le socle d’un développement vigoureux du pays dans un avenir proche. C’est de cette foi qu’est née mon inspiration : écrire une chanson sur un Vietnam en pleine mutation, prêt à entrer dans une nouvelle ère. Et j’aimerais inviter la jeunesse à s’interroger sur ce qu’elle peut apporter - sa force, son énergie et son talent - à l’édification de la nation", confie-t-il.

Photo : CTV/CVN

Son inspiration est également nourrie de souvenirs personnels : "Lorsque j’étais enfant, je guettais les berceuses de ma mère. Pour les Vietnamiens loin de leur terre, rien n’est plus précieux que la voix du pays natal. Aimer le Vietnam, c’est d’abord aimer la langue vietnamienne, ses sonorités et sa douceur". C’est ce sentiment intime qu’il a voulu inscrire dans les premières paroles de la chanson : Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống (Vietnam, ô ma patrie, j’aime ta voix où je suis né).

Une production ambitieuse

Afin de séduire la jeunesse, le compositeur a choisi un arrangement EDM signé par le jeune musicien Lê Phong, tout en y intégrant un solo de violon, symbole d’un dialogue entre tradition et modernité. Le clip, confié au réalisateur Vu Hông Thang - connu pour ses collaborations avec Duc Phuc, Chi Pu, Hòa Minzy ou encore Hoàng Thùy Linh - a été tourné en plein cœur de Hanoï, sous le soleil accablant d’août.

La place Ba Dinh, le drapeau national flottant au sommet du mât, mais aussi des paysages emblématiques du Nord, du Centre et du Sud, apparaissent comme autant de symboles d’un pays millénaire et tourné vers l’avenir. “Je voulais un clip jeune, proche du public, mais qui conserve l’élan héroïque de la chanson”, explique le réalisateur. "Chaque regard, chaque sourire filmé porte l’idée de solidarité, de confiance et de renouveau".

Des parcours artistiques exemplaires

Nguyên Van Chung, 42 ans, originaire de Hô Chi Minh-Ville, est diplômé de l’Université des Langues et de l’Informatique. Il s’est imposé dès 2005 avec Vâng trang khoc (La lune en pleure), succès phénoménal du duo Nhât Tinh Anh - Khanh Ngoc. Depuis, il a signé des tubes qui ont marqué des générations d’auditeurs, comme Con duong mua (La route sous la pluie) ou Nhât ky cua me (Le journal de maman). Sa chanson Viêt tiêp câu chuyên hòa binh (Continuer à écrire l’histoire de la paix) a atteint en avril dernier quatre milliards de vues cumulées. Auteur de près de 300 chansons pour enfants, il détient un record national.

Photo : VNA/CVN

Tùng Duong, également âgé de 42 ans, s’est révélé en 2004 au programme musical à Sao Mai Diêm hen (Rendez-vous de l’Étoile de l’aube). Artiste infatigable, il a publié six albums, donné onze concerts personnels et remporté de nombreux prix. En 2023, sa performance de Tai sinh (Renaissance) lui a valu le titre de Chanson de l’année aux Prix Công hiên (contribution). Ces dernières années, il s’est particulièrement distingué dans le registre patriotique, renforçant son image d’artiste engagé.

Thao Nguyên/CVN