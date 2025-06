Compositeurs honorés pour leurs chansons sur les institutions élues par le peuple

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a assisté le 26 juin à Hanoï à la cérémonie de remise des Prix d'une campagne nationale de composition de chansons dédiée à l'AN et aux conseils populaires. Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre des activités préparatoires au 80 e anniversaire des premières élections générales du pays (6 janvier 1946).

>> Le Vietnam, une destination musicale attrayante

La campagne a attiré 672 candidatures de près de 400 compositeurs de tout le pays, témoignant d'un large engagement du public et d'un enthousiasme artistique.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-président de l’AN Tran Quang Phuong, aussi président du Comité d'organisation, la campagne recherchait des œuvres qui illustrent la mission sacrée des institutions élues par le peuple, qui ont guidé la nation à travers les guerres de résistance, les périodes de développement et aujourd'hui vers une ère de prospérité.

Il a reconnu que composer des chansons sur les institutions élues par le peuple constituait un défi de taille, exigeant non seulement de la créativité, mais aussi une compréhension approfondie des institutions vietnamiennes. Cependant, la riche histoire de l’AN au cours des huit dernières décennies, marquée par la résilience, la réforme et la confiance du public, a inspiré les compositeurs à produire des hommages musicaux émouvants et significatifs.

Un jury de compositeurs renommés a sélectionné 33 œuvres exceptionnelles après deux tours de sélection.

Lors de la cérémonie, Tran Thanh Man et Tran Quang Phuong ont remis des trophées et des certificats à cinq lauréats du Prix B.

Les Prix C et les prix d’encouragement ont quant à eux été décernés respectivement à neuf et 19 auteurs et groupes d’auteurs exceptionnels.

VNA/CVN