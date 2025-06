Le Vietnam, une destination musicale attrayante

En alliant art, patrimoine et nature, de nombreux projets musicaux portés par des artistes vietnamiens contribuent à mettre en valeur la richesse culturelle du pays. À travers leurs chansons résonnent des messages empreints de valeurs humaines et de responsabilité communautaire.

De Hanoï à la baie de Ha Long, en passant par les grottes de Son Doong, le Vietnam devient une source d’inspiration pour les musiciens. Artistes locaux et internationaux multiplient les projets mêlant mélodies contemporaines et sonorités traditionnelles, transformant leurs œuvres en vitrines culturelles et paysagères du pays.

Quand la musique dialogue avec le patrimoine

L’album 2025 - Hay khong hay lam du guitariste Dzung (Pham Viêt Dung) en est une illustration. Il y a compilé des sons capturés à travers le pays : trains, bateaux de pêche, feux d’artifice lors du 70ᵉ anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu. "Je veux préserver ces sons dans cet album, comme un témoignage de l’année 2025", confie-t-il.

Saluée par la critique, l’œuvre invite à un voyage musical à travers les régions, les festivals, l’histoire, les spécialités locales et l’amour du pays.

Le festival Forestival 2025, tenu à Tràng An (Ninh Bình), site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a mis en scène une scénographie inspirée des paysages environnants. Le chant traditionnel Xâm y a dialogué avec le rap, le rock ou la ballade, interprétés par Hà Anh Tuân, Den Vau ou Vu Cat Tuong.

Mise en valeur des paysages à travers la musique

La culture est un levier efficace de promotion du tourisme. Plusieurs artistes internationaux y contribuent.

En avril, le groupe Bond a dévoilé le clip Victory - Bond in Vietnam avec des vues de la baie de Ha Long. Le saxophoniste Kenny G avait précédemment présenté Going Home, tourné dans des lieux emblématiques de Hanoï. Le clip Alone, Pt. II d’Alan Walker, tourné dans la grotte de Son Doong, a suscité un engouement touristique pour Quang Binh.

Les artistes vietnamiens célèbrent aussi la beauté de leur pays. De Vu Thang Loi avec Hà Giang oi, à Sen Hoàng My Lam avec Tây Bac và em, en passant par Nhac cua rung de Den Vâu, les initiatives se multiplient.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé le clip Việt Nam di va di de Vicky Nhung, composé de 600 scènes tournées dans tout le pays, bien accueilli par les jeunes.

Avec le soutien des institutions culturelles et des autorités locales, ces projets musicaux s’imposent comme des vecteurs de promotion de la culture et du tourisme, diffusant à l’échelle internationale une image vivante et moderne du Vietnam.

