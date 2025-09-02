Fête nationale

Défilé de costumes traditionnels vietnamiens dans les rues de Londres

Les costumes traditionnels du Vietnam, témoins de différentes périodes historiques, ont été présentés le 31 août par la communauté vietnamienne lors d’un défilé dans les rues de Londres (Royaume-Uni). Cet événement a créé un parcours culturel empreint d’amour pour la Patrie, initié par la diaspora vietnamienne.

>> “Việt phục bộ hành”, marche culturelle aux couleurs du Vietnam aux Pays-Bas

Photo : VNA/CVN

Organisé à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), le défilé s’inscrit dans la série “Việt phục bộ hành” - un voyage de connexion culturelle et de rayonnement de l’esprit national, qui traverse neuf grandes villes de six pays européens. L’initiative, portée par l’Union des Associations des Femmes vietnamiennes en Europe, vise à promouvoir la richesse culturelle et l’identité nationale vietnamienne à l’étranger.

À Londres, l’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, en coopération avec l’Association des femmes et enfants vietnamiens, l’Union des étudiants vietnamiens (SVUK), et avec le soutien de nombreuses associations communautaires telles que l’Association des Vietnamiens au Royaume-Uni (VAUK) et l’Association des familles vietnamiennes (VFP).

Ha Hoang, représentante du comité d’organisation, a rappelé que 2025 marque à la fois les 80 ans de l’indépendance du Vietnam et les 15 ans du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni. Elle a affirmé que l’initiative “Việt phục bộ hành” contribue non seulement à promouvoir la culture vietnamienne, mais aussi à renforcer les échanges culturels et la diplomatie entre les deux peuples. "Ce n’est pas seulement une célébration communautaire, a-t-elle déclaré, mais aussi une occasion de montrer au monde la beauté du Vietnam à travers son costume traditionnel, sa musique, ses sourires et ses valeurs humaines".

Face à un nombre de participants supérieur aux attentes, les inscriptions ont été closes plus tôt afin d’assurer la sécurité. Le défilé a débuté par un moment symbolique : le dépôt de fleurs devant la plaque commémorative du Président Hô Chi Minh à New Zealand House - où il travailla durant ses années d’activisme à Londres - avant de parcourir des sites emblématiques tels que le Parlement britannique, Big Ben, le pont de Westminster et le London Eye.

Photo : VNA/CVN

Un des moments les plus marquants fut la performance spontanée d’enfants vietnamiens nés et élevés au Royaume-Uni, interprétant la chanson rythmée “Bắc Bling” mêlant danse et musique traditionnelle. Une scène vibrante qui a captivé passants et touristes, véhiculant un message fort : l’identité vietnamienne perdure et s’épanouit au sein des nouvelles générations, même loin de la terre natale.

"À travers ces marches en costumes traditionnels, nous souhaitons rapprocher la culture vietnamienne des habitants du pays d’accueil et de la communauté internationale présente au Royaume-Uni", a confié Ha Hoang. Elle a insisté sur le fait que la culture constitue un véritable pont entre les peuples, et qu’un Vietnam amical, riche en traditions, contribue à renforcer sa place sur la scène internationale.

Nguyên Tuân Viêt, vice-ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, a salué le succès de l’événement. Selon lui, cette activité est significative à plusieurs niveaux : elle renforce la cohésion communautaire, préserve et promeut l’identité culturelle vietnamienne, et contribue à faire rayonner la culture vietnamienne en Europe, en particulier au Royaume-Uni. Il a rappelé que l’ambassade a soutenu l’événement dès ses premières étapes, en coopération étroite avec les associations communautaires et les autorités locales.

Hoàng Kim Gia Bao, 16 ans, lycéen vietnamien installé au Royaume-Uni depuis plus d’un an, a partagé son émotion : "Participer à cet événement me rend fier d’être vietnamien. Cela m’a rapproché de mon pays d’origine, surtout à l’occasion de la Fête nationale".

Pour les organisateurs, “Việt phục bộ hành” dépasse largement le cadre d’un simple défilé. Il incarne l’unité, la fierté nationale et la volonté de la diaspora vietnamienne de maintenir un lien fort avec ses racines, tout en contribuant à faire briller le Vietnam dans la mosaïque culturelle du Royaume-Uni.

En tant qu’initiatrice, l’Union des Associations de Femmes vietnamiennes en Europe joue un rôle moteur : elle fédère des dizaines d’associations, d’entreprises et de communautés vietnamiennes dans plusieurs pays, transformant “Việt phục bộ hành châu Âu” en un véritable voyage collectif des Vietnamiens d’Europe.

Le programme bénéficie du soutien actif des associations, des organisations féminines, des réseaux d’entreprises et des associations d’étudiants de nombreux pays, unis pour diffuser le message : "Costumes vietnamiens éclatants - Âme vietnamienne rayonnante". Ce message affirme que, partout dans le monde, les Vietnamiens préservent et font rayonner leur amour pour la patrie et leur identité culturelle.

La célébration du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale n’est pas seulement l’occasion de rendre hommage au glorieux parcours de la nation, mais aussi un rappel adressé à chaque Vietnamien, au pays comme à l’étranger, de garder dans son cœur cette fierté, cette résilience et cet amour indéfectible pour la Patrie.

Sous son rôle moteur, l’Union des Associations de Femmes vietnamiennes en Europe réaffirme sa capacité à renforcer la cohésion communautaire, devenant un solide pont entre la mère patrie et la diaspora, et contribuant à faire rayonner l’image du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN