Un séminaire partage les expériences de l’Italie en services d’aide à l’adoption

L’événement vise à fournir une plate-forme aux experts, chercheurs, agences spécialisées, secteurs et localités pour rechercher des mesures visant à améliorer l’adoption d’enfants ainsi que garde d’enfants, éducation et protection.

Dang Trân Anh Tuân, directeur du département de l’adoption des enfants du ministère de la Justice, a déclaré que le Parti et l’État avaient publié de nombreuses politiques et réglementations juridiques sur la garde d’enfants, l’éducation et la protection afin de garantir l’égalité d’accès des enfants aux ressources et la jouissance égale des services sociaux. L’adoption vise à garantir les meilleurs avantages aux enfants adoptés, notamment le fait d’être élevés, soignés et éduqués dans le milieu familial et de faire respecter leurs droits.

Il a déclaré que les avis d’experts nationaux et étrangers aideront les agences, les organisations et les individus qui s’occupent de l’adoption d’enfants à avoir une vision plus large et à renforcer la capacité d’étudier, de construire et de mettre en œuvre des modèles et des services de soutien à l’adoption. Il s’agit également d’une source de référence permettant aux autorités de perfectionner un projet de décret modifiant et complétant les décrets gouvernementaux publiés en 2011 et 2019 qui détaillent la mise en œuvre de certains articles de la loi sur l’adoption des enfants.

Le responsable a également hautement apprécié les bons résultats de la coopération Vietnam - Italie en matière d’adoption sur la base de l’accord de coopération entre les deux pays en 2003 sur l’adoption d’enfants et de la Convention de La Haye N°33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de la CAI, Vincenzo Starita, a déclaré que le programme de coopération des deux pays en matière d’adoption d’enfants avait contribué à créer de nombreuses nouvelles familles multiraciales et à respecter l’identité personnelle et la vie des enfants vietnamiens.

Enregistrant certains résultats positifs, les deux parties doivent encore surmonter plusieurs lacunes et difficultés pour trouver les meilleures solutions afin de garantir le maximum d’avantages à chaque enfant abandonné ou laissé sans famille, a-t-il noté.

Le Département de l’adoption des enfants a déclaré que les réglementations juridiques sur l’adoption au Vietnam sont fondamentalement complètes et correspondent aux normes internationales, tandis que le règlement de l’adoption a été standardisé.

Jusqu’à présent, plus de 26.000 enfants ont été adoptés dans le pays, et près de 4.000 autres souffrant d’handicaps ou de graves maladies ont été adoptés dans d’autres pays, selon les statistiques.

Lors du séminaire, les participants ont souligné la nécessité de services de soutien pendant le processus d’adoption au Vietnam et le rôle des organisations d’adoption dans le système d’adoption internationale.

Ils ont également examiné les faits concernant le travail social et les services de soutien à l’adoption au Vietnam et ont donné des suggestions sur la mise en œuvre du travail social lors du règlement de l’adoption dans les temps à venir.

VNA/CVN