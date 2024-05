Le PM appelle au développement inclusif, intégral et durable du delta du fleuve Rouge

>> Le Premier ministre préside une conférence sur le plan d’aménagement du delta du fleuve Rouge

>> Les zones industrielles du delta du fleuve Rouge ont attiré 390 projets d'IDE en 2023

>> Le PM préside la 3e conférence sur le plan d'aménagement du delta du fleuve Rouge

Photo : VNA/CVN

Lors de la 3e conférence du Conseil de coordination de la région du delta du fleuve Rouge tenue jeudi 9 mai à Hanoï, Pham Minh Chinh, également président du Conseil, a souligné l'importance de l'aménagement et demandé aux localités de la région de le mettre en œuvre de toute urgence.

Il a également mentionné des lacunes, limites et difficultés dans le processus de développement de la région du delta du fleuve Rouge, telles que le manque de fonds fonciers, de mécanismes et de ressources humaines de haute qualité pour l'industrie, la restriction dans la garantie des ressources en eau, de la sécurité énergétique, la gestion foncière, la protection de l'environnement, etc.

Le Premier ministre a demandé de suivre de près la réalité, d'appliquer de manière créative les directives et politiques du Parti ainsi que les lois de l'État, conformément aux conditions de chaque localité et de la région, afin de mettre en œuvre efficacement le plan et de promouvoir l'esprit d'autonomie et d'autonomie de chaque ville et province.

Pham Minh Chinh est tombé d'accord avec la restructuration des secteurs économiques, la modernisation des modèles de croissance, l'investissement prioritaire dans les projets clés, la formation et le développement des ressources humaines, l'attraction des talents, la promotion de l'innovation, l'intensification de la réforme des procédures administratives et l'amélioration du climat d'affaires.

Il a également demandé aux ministères, secteurs et localités dans la région du delta du fleuve Rouge d'être proactifs dans la recherche, la proposition des mécanismes et des politiques pour éliminer les obstacles et stimuler le développement.

VNA/CVN