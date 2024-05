Action précoce pour prévenir et contrôler les catastrophes naturelles

Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a organisé le 9 mai dans la ville de Dà Nang (Centre) une conférence pour discuter de la prévention et de la gestion des catastrophes en 2024 et évaluer les activités en 2023.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de l'Association de la Croix-Rouge du Vietnam, a indiqué lors de la conférence qu'en 2023, le Vietnam a connu plus de 1.100 catastrophes naturelles. Depuis janvier 2023, les catastrophes fait 166 morts ou personnes portées disparues, soit 95% du total de 2022. Les pertes économiques sont estimées à environ 8.236 milliards de dôngs (323,6 millions d'USD), soit 42% de celles de 2022.

Il a souligné que la Croix-Rouge du Vietnam considérait la prévention et la gestion des catastrophes comme une de ses principales missions stratégiques, conformément à la Loi sur les activités de la Croix-Rouge. Ces dernières années, l'Association a mis l'accent sur une action précoce en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.

En 2024, la Croix-Rouge du Vietnam continuera de collaborer avec les ministères, les départements et les secteurs pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et des épidémies. Elle se concentrera sur le renforcement et l'amélioration de la qualité des équipes d'intervention à tous les niveaux, et l'application des procédures opérationnelles standard (SOP) en cas de catastrophe.

Actuellement, le pays compte plus de 400.000 volontaires de la Croix-Rouge, chaque province et ville ayant au moins une équipe de volontaires pour la prévention et l'intervention en cas de catastrophe.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de 2024, la Croix-Rouge du Vietnam a mené de nombreuses actions, aidant rapidement les personnes touchées par la grêle, les orages et les tornades dans les provinces montagneuses du Nord ; la sécheresse et l'intrusion d'eau salée dans les provinces du delta du Mékong ; les incendies et incidents graves dans les installations de production et commerciales à travers le pays.

En 2023, l'Association a mis en œuvre des programmes, des projets et des aides internationales d'une valeur totale de près de 149 milliards de dôngs (5,85 millions d'USD). La Croix-Rouge du Vietnam a lancé un appel national, faisant don de près de 45 milliards de dôngs pour aider la Turquie et la Syrie à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

VNA/CVN