La préfecture de Nagano souhaite accueillir davantage de travailleurs vietnamiens

>> Le Vietnam et le Japon promeuvent leur coopération dans divers domaines

>> L'ambassadeur du Japon au Vietnam à l’honneur

Photo : CTV/CVN

S’exprimant lors d’une rencontre avec le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan, à Hanoï, le responsable japonais a déclaré que Nagano est la préfecture où l’espérance de vie moyenne est la plus élevée du Japon. Ainsi, les autorités locales ont accordé une grande attention aux soins de santé publique.

Nishizawa Masataka a informé l’hôte que la localité élabore plusieurs projets clés sur les soins de santé publique qui nécessitent des ressources humaines supplémentaires en matière de soins infirmiers.

Plus de 5.000 stagiaires vietnamiens vivent et travaillent à Nagano, un nombre modeste compte tenu du potentiel de coopération des deux parties, a déclaré Masataka, ajoutant qu’il espère que dans les temps à venir, le Vietnam créera des conditions favorables permettant d’envoyer davantage de travailleurs vietnamiens invités à Nagano.

Pour sa part, Nguyên Ba Hoan a déclaré que la coopération dans le domaine du travail entre le Vietnam et le Japon avait reçu de plus en plus d’attention et avait enregistré des résultats positifs ces dernières années.

Il a déclaré qu’au cours des dernières années, le nombre de travailleurs vietnamiens au Japon représentait plus de 50% du total des travailleurs vietnamiens travaillant à l’étranger chaque année.

En 2019, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et l’Administration de la préfecture de Nagano ont signé un accord de coopération sur le développement des ressources humaines, a-t-il indiqué, suggérant aux deux parties de revoir l’accord et de trouver des mesures pour renforcer leur coopération dans le domaine du travail dans les temps à venir.

VNA/CVN