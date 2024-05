Tourisme : Lâm Dông vise à devenir un "paradis vert" d'ici 2030

La province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) veut devenir un paradis du tourisme vert d'ici 2030 et une ville moderne, intelligente et digne de vie d'ici 2050 grâce à l'attrait des centres de villégiature haut de gamme, à l’écotourisme associé au soin de santé et au tourisme sportif.

Ces objectifs sont fixés dans le schéma directeur de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, qui a été approuvée par le Premier ministre à la fin de l’année dernière.

Ainsi, la province développera globalement en termes d'échelle et de qualité des ressources humaines et des services, diversifiera les produits touristiques et améliorera les infrastructures au niveau international, créant ainsi une impulsion pour le développement des industries connexes sur la base de l'économie verte, circulaire, l’économie numérique et les industries créatives.

La province développera la ville de Dà Lat et ses environs pour en faire une zone urbaine touristique de haute qualité et promeut une économie nocturne moderne de classe mondiale. La ville de Bao Lôc à Lâm Dông et ses environs deviendront des centres touristiques régionaux.

La province recherchera et développera des centres d'écotourisme, de villégiature, de soins de santé et de sport de premier plan au Vietnam dans la ville de Bao Lôc et dans les districts à forts potentiels touristiques.

Lâm Dông se concentrera également sur l'investissement dans six principaux groupes de produits touristiques. Il s'agit du tourisme de villégiature - des soins de santé - des sports de haut de game (golf, courses hippiques, courses de lévriers...) ; tourisme d'éco-aventure ; tourisme agricole et rural ; tourisme culturel spirituel ; tourisme urbain ; tourisme créatif.

Située au Sud des hauts plateaux du Centre, à une altitude de 800 à 1.000 m au-dessus du niveau de la mer, la province de Lâm Dông a une température moyenne est de 18 à 25 degrés Celsius avec un climat clémence toute l'année. En outre, sa ville de Dà Lat est un centre touristique célèbre, avec des milliers d'espèces de fleurs qui fleurissent toute l'année.

La localité compte plus de 22.000 ha de forêts de pins, des dizaines de cascades, des lacs, des milliers de demeures, des palais anciens célèbres ainsi que des villages de floriculture, 3 terrains de golf et la zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm qui sont des atouts pour le développement du tourisme vert.

En 2023, Lâm Dông a accueilli plus de 8,6 millions de visiteurs pour une recette de 15,5 billions de dôngs.

