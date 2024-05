Le Vietnam et l'Italie boostent leur coopération scientifique et technologique

Photo : Truong Duy/VNA/CVN

La réunion a été présidée par Vu Thi Tu Quyên, directrice adjointe du Département de coopération internationale du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et Giuseppe Pastorelli, directeur adjoint du Département de la promotion économique et de l'innovation du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Lors de la réunion, les deux parties ont évalué les résultats obtenus dans la coopération scientifique et technologique au cours des 20 dernières années entre le Vietnam et l’Italie, depuis la première réunion du Comité de coopération scientifique et technologique tenue en 1998, ce qui a fait de la coopération scientifique et technologique un pilier important du partenariat stratégique entre les deux pays.

En plus, le Vietnam et l’Italie ont convenu un programme de coopération pour la période 2024-2026, avec cinq domaines prioritaires, notamment sciences agricoles et alimentaires ; technologies de l'information et des communications ; changement climatique et développement durable ; sciences spatiales et surveillance de la Terre ; technologie pour préserver et restaurer le patrimoine culturel et naturel. De même temps, ils ont convenu de la liste des projets de coopération commune dans la recherche, conformément à un protocole signé.

Faisant le bilan du processus de coopération de ces dernières années, les deux parties sont heureuses de constater qu'à travers sept programmes de coopération scientifique et technologique Vietnam - Italie de 1998 à aujourd'hui, les instituts de recherche et les universités des deux pays ont mis en œuvre des projets de coopération commune dans la recherche dans les domaines phares de l’Italie et répondant au besoin du développement socio-économique du Vietnam.

Plus de 70 instituts de recherche, universités et plus de 250 cadres et experts du Vietnam et d'Italie ont participé à des voyages d'enquête, d'études et des échanges, contribuant à la formation de plus de 50 masters et docteurs, sans compter plus de 150 articles publiés dans des revues scientifiques au Vietnam, en Italie et dans le monde.

VNA/CVN