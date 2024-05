Les efforts se poursuivent pour rechercher les pêcheurs portés disparus en mer

Photo : VNA/CVN

La diplomate a cité des rapports des autorités compétentes selon lesquels, les 2 et 3 mai, quatre bateaux de pêche de la province de Quang Binh (Centre) avec 24 pêcheurs à bord étaient en détresse en mer. Les autorités et les bateaux de pêche vietnamiens ont travaillé avec les forces de recherche et de sauvetage chinoises pour rechercher activement les pêcheurs accidentés.

Jusqu’à présent, 13 personnes ont été sauvées, une a été retrouvée morte et 10 sont toujours portées disparues, a-t-elle fait savoir.

Aussitôt que le ministère des Affaires étrangères a reçu l’information, il a pris contact avec l’ambassade de Chine à Hanoï et a donné l’instruction à l’ambassade du Vietnam à Pékin d’informer l’agence chinoise de recherche et de sauvetage et de demander à la partie chinoise d’envoyer les forces et les moyens nécessaires pour rechercher et porter secours aux pêcheurs disparus.

Les agences chinoises compétentes ont déployé des moyens pour coordonner leurs recherches avec le Vietnam, a-t-elle poursuivi, ajoutant que les autorités vietnamiennes travaillent également en étroite collaboration avec la partie chinoise pour rechercher les pêcheurs, suivre de près la situation et préparer des mesures de protection des citoyens.

VNA/CVN