Séisme près de Naples : 21 blessés, dont deux graves, et des dégâts matériels

Le séisme de magnitude 4,7 qui a secoué vendredi soir 31 juillet la région de Naples, dans le Sud de l'Italie, a fait 21 blessés, dont deux blessés graves, et causé des dégâts matériels, selon les autorités italiennes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'épicentre du séisme, qui s'est produit vendredi à 19h46 (17h46 GMT) à une profondeur de trois kilomètres, se situait dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli (Pouzzoles) et Quarto, à l'ouest de Naples, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

Il a été suivi toute la nuit de dizaines de secousses de moindre intensité, dont la plus importante, de magnitude 3,1, s'est produite à 05h47 (03h47 GMT).

La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière.

Dans son dernier bilan samedi, la Protection civile italienne fait état de 21 blessés, "dont deux en code rouge", signifiant qu'ils ont besoin d'un accès prioritaire aux urgences.

Le séisme a en outre occasionné des dégâts matériels, notamment "l'effondrement de quelques bâtiments inoccupés", a indiqué sur Facebook le ministre italien pour la Protection civile Nello Musumeci.

À Pozzuoli, localité la plus touchée, le quai du môle a été fermé par la capitainerie, a précisé le ministre.

Les dégâts les plus importants dans la commune ont été causés par l'effondrement d'un pan de mur d'un petit immeuble, rapporte l'agence de presse Ansa. De grosses roches se sont détachées du bâtiment et sont tombées sur plusieurs voitures stationnées en dessous, les enveloppant dans un nuage de poussière blanche.

"Sur le territoire phlégréen, quelques glissements de terrain et éboulements de faible importance se sont également produits. Des zones d'accueil sont opérationnelles à Naples et à Pozzuoli afin de garantir une assistance à la population", a souligné le ministre Nello Musumeci.

Dans la commune voisine de Bacoli, le maire Josi Gerardo Della Ragione a fait état auprès de l'Ansa d'"effondrements de parois rocheuses et d'enduits de façades sur des bâtiments et des immeubles" mais "des contrôles (...) n'ont pas mis en évidence de maisons inhabitables".

"Aucun citoyen n'a été évacué. Nous n'avons pas eu de blessés", a-t-il ajouté, cité par l'Ansa.

Les pompiers poursuivaient samedi matin leurs vérifications techniques sur les bâtiments, constatant des fissures mais également des chutes de pierres et gravats provenant d'enduits. Quelques familles ont dû quitter leur logement par précaution et une personne âgée a été évacuée à Pozzuoli, selon leur communiqué.

AFP/VNA/CVN