Le Premier ministre intervient sur de grands chantiers à Lào Cai

La voie ferrée de près de 400 km, qui devrait représenter un investissement total d’environ 11,6 milliards d'USD, traversera neuf provinces et villes, à savoir Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. Les travaux devraient commencer à la fin 2025 et s’achever vers la fin 2030.

En inspectant le site qui relie le chemin de fer chinois et le site proposé pour construire la gare de Lào Cai, le chef du gouvernement a exhorté le ministère des Transports à se coordonner étroitement avec les ministères, secteurs et localités concernés pour finaliser les dossiers du projet, notamment en ce qui concerne les politiques et mécanismes d’investissement, à soumettre au gouvernement et aux autorités compétentes pour examen.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il s’agit d’un projet important qui doit être mis en œuvre rapidement, les procédures doivent donc être simplifiées.

La sélection des consultants en conception et des entrepreneurs en construction doit également être étudiée en profondeur et menée pour garantir que le projet soit mis en œuvre le plus rapidement possible, a-t-il poursuivi.

La ligne ferroviaire devrait être étudiée avec le trajet le plus direct et le plus court possible, sans suivre l’ancien itinéraire, a-t-il souligné, appelant à des ajustements du nombre et de l’emplacement des gares de fret et de passagers pour assurer des opérations efficaces.

En outre, la conception de la vitesse des trains et de l’écartement des voies doit assurer une connectivité fluide et synchronisée avec la ligne ferroviaire de la Chine. En particulier, une coordination étroite avec la partie chinoise est essentielle pour mettre en œuvre le projet de manière concertée, garantissant une connectivité transparente entre les chemins de fer des deux pays, a-t-il indiqué.

Soulignant la nécessité d’une vision à long terme, le chef du gouvernement a demandé que, parallèlement à l’achèvement du projet ferroviaire, les ministères, secteurs et localités concernés travaillent ensemble pour construire des zones logistiques, des entrepôts de services, des zones franches et des zones urbaines afin de tirer pleinement parti du potentiel de la ligne ferroviaire. Cela comprend la recherche de mécanismes pour attirer les investissements dans des composants tels que les gares, les zones de service et la logistique, a-t-il ajouté.

Projet de logements sociaux

Dans l’après-midi du même jour, le chef du gouvernement a assisté à la cérémonie de mise en chantier du projet de logements sociaux Golden Square Lào Cai dans le quartier de Bac Lênh, ville de Lào Cai.

Mise en œuvre par un consortium des compagnies par actions Dong A Golden Square et Foodinco Quy Nhon sur une superficie de 42.317,7 m², le projet sera composé de quatre bâtiments de 18 à 23 étages, avec un total de 2.189 appartements, pouvant accueillir environ 5.600 personnes.

Le projet, dont l’investissement total s’élève à 2,08 billions de dôngs (81,91 millions d'USD), devrait être achevé en 2029. Il comprendra des aménagements paysagers, des services et des équipements modernes tels qu’un jardin d’enfants, un centre de divertissement, des clubs de sports de plein air, des aires de jeux pour enfants, des jardins verts et des aires de stationnement.

Dans son discours lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Golden Square Lào Cai contribuait à la mise en œuvre du plan du gouvernement visant à investir dans au moins 1 million de logements sociaux. Il a exhorté la province et les autres parties prenantes à atteindre l’objectif d’élimination des logements temporaires et délabrés d’ici juin 2025.

Le dirigeant a appelé les localités à continuer de planifier l’utilisation des sols et à remettre rapidement les sites aux investisseurs. Il a souligné l’importance de la collaboration dans la mise en œuvre des projets de logements sociaux avec le principe d’harmonisation des avantages et de partage des risques.

En outre, il est nécessaire de changer la perception de la qualité et du cadre de vie des logements sociaux, en veillant à ce que ces logements soient de haute qualité, verts, propres, beaux et équipés d’infrastructures essentielles, notamment les transports, l’électricité, l’eau, les télécommunications, les soins de santé, l’éducation et d’autres services sociaux, a-t-il ajouté.

En particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités compétentes de continuer à améliorer les politiques de soutien aux acheteurs, aux locataires et aux locataires en location-vente de logements sociaux, en veillant à ce qu’ils soient à long terme (5 à 10 ans), plutôt que seulement deux ans comme actuellement.

