Le vice-PM et ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur d’Australie sortant

Au cours de la réception, Bùi Thanh Son a félicité et apprécié les contributions exceptionnelles de l’ambassadeur Andrew Goledzinowski pendant son mandat, en particulier dans l’élévation des relations Vietnam - Australie au niveau de partenariat stratégique global.

Il a hautement apprécié la coordination active du diplomate australien avec le ministère des Affaires étrangères (MoFA) et d’autres ministères et secteurs du Vietnam pour l’organisation réussie des visites des hauts dirigeants des deux pays, de nombreux événements significatifs célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1973-2023), la promotion de la coopération dans divers domaines et le renforcement des échanges entre les peuples et les localités des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties augmentent le partage d’informations et la consultation par le biais de mécanismes de dialogue bilatéraux et lors de forums multilatéraux.

Il a également demandé de mettre en oeuvre activement le plan d’action pour la période 2024-2027, axé sur le renforcement des liens dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et du travail, et sur l’élargissement de la collaboration dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l’énergie et la croissance verte.

Bùi Thanh Son a appelé l’Australie à continuer de soutenir la formation des ressources humaines du Vietnam et à aider le pays à renforcer ses capacités dans les industries émergentes telles que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Pour sa part, l’ambassadeur Andrew Goledzinowski a remercié le MoFA et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son pour leur soutien très efficace, qui l’a aidé à s’acquitter de ses fonctions.

Il a souligné que le Vietnam est un partenaire important et l’une des principales priorités de l’Australie dans la région. Le gouvernement australien et lui-même considèrent la prospérité et le développement du Vietnam comme essentiels à la prospérité et au développement de la région.

Le gouvernement australien continuera à prêter attention et à réserver de nombreuses ressources pour aider le Vietnam ainsi que pour favoriser les relations entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Le diplomate a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam dans l’édification et le développement nationaux, ainsi que pour ses réalisations en matière de politique étrangère, en particulier à l’aube d’une "nouvelle ère" qui, selon lui, est également le moment pour les relations bilatérales d’entrer dans une nouvelle phase avec des percées dans de nombreux domaines de coopération tels que la défense, la sécurité, l’éducation, la connectivité, les minéraux essentiels et la transformation numérique.

Il s’est engagé à poursuivre les efforts, quels que soient les postes qu’il occupera, pour aider à promouvoir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie.

