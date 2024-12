Fête nationale de Cuba et relations diplomatiques avec le Vietnam célébrées à Hô Chi Minh-Ville

L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 23 décembre une rencontre pour marquer le 66 e anniversaire de la libération nationale de Cuba (1 er janvier 1959-2025) et le 64 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960-2024).

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Dans son discours, la présidente de l’HUFO, Truong Thi Hiên, a déclaré que malgré leur distance géographique, les deux nations partagent une relation étroite, loyale, pure et sincère, cultivée par le Président vietnamien Hô Chi Minh et le commandant en chef cubain Fidel Castro et renforcée par des générations de dirigeants et de peuples des deux parties.

Les relations bilatérales ont été encore consolidées cette année par des activités de coopération spécifiques, les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens et cubains ayant échangé des visites de haut niveau, preuve de la solidarité et de l'amitié particulières entre les deux nations.

La consule générale cubaine à Hô Chi Minh-Ville, Ariadne Feo Labrada, a noté que s'appuyant sur les solides bases des relations entre les deux pays, le consulat général a entrepris diverses activités de coopération avec les localités du Sud, dont Hô Chi Minh-Ville, contribuant à la revitalisation des relations bilatérales entre localités dans des domaines clés tels que l'agriculture, la biotechnologie, la santé et le commerce.

Lors de la rencontre, HUFO ainsi que les syndicats municipaux de la jeunesse et des femmes ont lancé une campagne de dons pour soutenir le peuple cubain, qui se déroulera jusqu'au 15 janvier 2025.

Dans le cadre de cette campagne, HUFO et ses associations membres, l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville et le syndicat de la jeunesse ont présenté au consulat général un gage de leur don d'une valeur de 150 millions de dôngs (5.894 USD).

VNA/CVN