Une cérémonie de prière pour les martyrs vietnamiens et lao à Oudomxay

Une cérémonie de prière et d'offrande d'encens pour les soldats volontaires et les experts vietnamiens qui ont donné leur vie au Laos et les martyrs héroïques du Laos, a eu lieu le 22 décembre au mémorial de l'Alliance de combat Vietnam - Laos, dans la province lao d'Oudomxay.

L'activité a été organisée par le consulat général du Vietnam à Luang Prabang en coordination avec les autorités d'Oudomxay et les organes de représentation vietnamiennes au Laos à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et du 35e de la Journée de la défense nationale du peuple (22 décembre 1989-2024).

Lors de son discours, la consule générale du Vietnam à Luang Prabang, Kiêu Thi Hang Phuc, a souligné les traditions de l'Armée populaire du Vietnam et du peuple vietnamien, ainsi que leurs liens étroits et leur solidarité avec l'armée et le peuple lao pour combattre l'ennemi commun.

Bounkhong Lachiemphone, secrétaire du Comité du Parti et gouverneur d'Oudomxay, a souligné l'importance de rendre hommage aux martyrs vietnamiens et lao qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de leurs pays, ainsi que pour la noble mission internationale. Il a noté que la cérémonie était été l'occasion de transmettre aux jeunes générations l'héritage des martyrs, de les sensibiliser à la valeur de la révolution et de renforcer ainsi les liens indéfectibles entre le Vietnam et le Laos.

La cérémonie de prière s'est déroulée conformément aux coutumes vietnamiennes et lao sous l'égide du vénérable Thich Minh Quang, membre du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et chef du Comité de coordination de la VBS au Laos ainsi que de moines, nonnes et fidèles bouddhistes des deux nations.

À cette occasion, la délégation du consulat général du Vietnam à Luang Prabang a effectué une visite de courtoisie auprès des officiers et soldats de la Compagnie de coopération internationale 705 et de l'équipe de recherche des restes des martyrs de la 2e zone militaire 2 du Vietnam à Oudomxay.

