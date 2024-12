Un échange sportif au Cambodge pour célébrer les 80 ans de l’Armée populaire du Vietnam

Un échange sportif a eu lieu au Cambodge du 5 au 15 décembre pour célébrer le 80 e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et le 35 e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989-2024).

L’événement a réuni près de 80 représentants de l’ambassade du Vietnam, d’agences représentatives, de l’association des étudiants vietnamiens et d’entreprises au Cambodge, qui ont concouru dans les sports de badminton, de tennis et d’échecs.

Présentant l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a souligné la grande importance de ces deux événements pour l’histoire du pays, affirmant que le développement et les réalisations de l’APV depuis sa création ont toujours été étroitement associés aux grandes victoires de l’œuvre révolutionnaire du pays.

L’événement sportif avait pour objectif d’encourager les membres du personnel de l’ambassade du Vietnam, des agences de représentation, de l’association des étudiants vietnamiens et des entreprises au Cambodge à s’engager activement dans l’entraînement physique, à améliorer leur santé et à exceller dans l’accomplissement des tâches assignées par le Parti, l’État et leurs agences, a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie de clôture le 15 décembre, les organisateurs ont décerné des certificats de mérite à des collectifs et à des individus pour leurs excellentes performances.

