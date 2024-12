Vietnam - Thaïlande

La coopération en matière de défense, un pilier du partenariat stratégique renforcé

>> Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré au Myanmar

>> L'exposition internationale de défense du Vietnam 2024 impressionne les invités étrangers

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les deux parties ont maintenu des mécanismes de coopération, notamment l'échange de délégations de haut niveau des deux armées et l'organisation en alternance de conférences bilatérales annuelles telles que le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel, la conférence d'échange d'officiers supérieurs, la conférence bilatérale d'échange d'informations sur le renseignement, la conférence du groupe de travail conjoint de l'armée de l'air, la conférence de consultation navale.

Récemment, la Garde côtière du Vietnam (VCG) et le Centre de coordination des activités maritimes de Thaïlande (Thai-MECC) ont signé un protocole d'accord de coopération concernant l'application de la loi maritime. Ce pacte sert de base au partage d'informations sur la contrebande et l'immigration illégale, à la lutte contre la pêche illicite, le trafic de drogue et la piraterie, à la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage, à la protection de l'environnement marin et à l'organisation de patrouilles conjointes.

À l'occasion de la célébration de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et de l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024, des hauts responsables thaïlandais, notamment le vice-Premier ministre, le ministre de la Défense, Phumtham Wechayachai, ont participé aux événements.

Des historiens et analystes militaires thaïlandais ont noté que l'Armée populaire du Vietnam a fait des progrès significatifs dans l'intégration internationale et la diplomatie de défense ces dernières années, en participant activement et en jouant un rôle essentiel dans la coopération régionale en matière de défense et dans les forums militaires et de défense au sein de la région.

L'engagement du Vietnam est apprécié

La partie thaïlandaise a également salué l'implication active du Vietnam dans les missions de maintien de la paix des Nations unies et ses contributions à la coopération internationale dans les domaines de sécurité non traditionnels, l'aide humanitaire, les opérations de recherche et de sauvetage, les efforts de relèvement après la guerre et les initiatives qui favorisent un environnement pacifique, stable et coopératif dans la région et dans le monde.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux pays collaborent étroitement dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN tels que le Forum régional de l'ASEAN (ARF), la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM), l'ADMM+, la Réunion des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM), la Réunion des chefs du renseignement militaire de l'ASEAN (AMIM), la Réunion des opérations militaires de l'ASEAN (AMOM) et d'autres forums militaires et de défense.

Ces échanges illustrent la dynamique positive de la coopération militaire entre le Vietnam et la Thaïlande, qui ne cesse de se renforcer et de s'élargir à de multiples domaines, produisant ainsi des résultats concrets au bénéfice des deux nations.

VNA/CVN