Un rendez-vous majeur de la technologie et de l’emballage à Hô Chi Minh-Ville

Le Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) deviendra, du 31 mars au 2 avril 2026, le cœur battant de l’industrie manufacturière régionale. Informa Markets Vietnam y organisera simultanément trois événements d’envergure internationale : la 19 e édition de ProPak Vietnam (technologies de transformation et d’emballage), la 3 e édition de DrinkTech Vietnam (technologies des boissons) et la 13 e édition de Plastics & Rubber Vietnam (secteur du plastique et du caoutchouc).

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Photo : CTV/CVN

Placée sous le parrainage du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, cette série d’événements vise à dynamiser les industries de sous-traitance et à accompagner les entreprises locales dans leur transition vers une croissance verte.

Selon un communiqué de presse publié par Informa Markets Vietnam, l’édition 2026 affiche de grandes ambitions avec une surface d’exposition de 13.000 m², réunissant plus de 450 exposants venus de 32 pays et territoires. La présence de pavillons nationaux d’envergure, notamment d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche, de la République de Corée, de Chine et de Taïwan (Chine), témoigne de l’attractivité croissante du marché vietnamien pour les investisseurs étrangers.

Les visiteurs professionnels pourront découvrir les solutions de pointe proposées par des leaders mondiaux tels que GEA Group Vietnam, Ishida, Multivac ou encore Spirax Sarco. Au-delà de la démonstration technologique, ces salons s’affirment comme une plateforme stratégique pour optimiser les chaînes d’approvisionnement et adopter des matériaux d’emballage de nouvelle génération conformes aux normes internationales.

Parallèlement, DrinkTech Vietnam 2026 proposera un écosystème dédié exclusivement à l’industrie des boissons, couvrant l’ensemble du cycle de production, du remplissage à l’étiquetage jusqu’à la logistique.

Le moment fort de cet événement sera la conférence DrinkTech, organisée en collaboration avec l’Australian Institute of Packaging (AIP) et l’Vietnam Beer Alcohol Beverage Association (VBA). Des experts de groupes renommés tels que Heineken Vietnam, SIG Group ou TOMRA y débattront d’enjeux cruciaux : emballages intelligents, technologies à faible émission de carbone et économie circulaire. Ces analyses approfondies offriront aux producteurs locaux des outils précieux pour concilier performance opérationnelle et développement durable.

Enfin, Plastics & Rubber Vietnam 2026 offrira un espace technique spécialisé destiné aux acteurs des industries du plastique et du caoutchouc. L’accent sera mis sur les machines et les matières premières permettant d’améliorer la productivité tout en réduisant les coûts de fabrication.

Alors que l’industrie du plastique fait face à une pression croissante pour s’orienter vers des solutions plus écoresponsables, ce salon joue un rôle de passerelle essentiel entre fournisseurs et transformateurs. Grâce à la convergence de ces trois salons, Plastics & Rubber Vietnam 2026 crée un environnement d’échanges directs permettant aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement de nouer des partenariats, de discuter des défis opérationnels et de s’informer sur les tendances technologiques liées à l’optimisation des coûts, à l’amélioration des performances et à la satisfaction des exigences du marché.

Truong Giang/CVN