Vinfast livre 9.903 voitures électriques en février 2026

VinFast vient d’annoncer la livraison de 9.903 voitures électriques aux clients en février 2026, conservant ainsi sa position de leader du marché vietnamien pour le 17 e mois consécutif.

VinFast a récemment publié ses résultats commerciaux pour les voitures électriques sur le marché vietnamien en février 2026, avec un total de 9.903 véhicules de différents modèles livrés aux clients. Les modèles VF3, Limo Green, VF5, VF MPV 7 et VF6 figurent respectivement parmi les véhicules les plus vendus de VinFast en février 2026 et se classent également parmi les voitures les plus populaires du marché, chacun dépassant 1.000 unités vendues par mois.

Parmi eux, le VF3 continue d’affirmer solidement son statut de « voiture nationale » des Vietnamiens, avec 2.274 unités choisies par les clients au cours du mois dernier.

Le Limo Green arrive en deuxième position avec 1.808 véhicules vendus en février. Par ailleurs, le mois de février a également marqué la livraison des 1.165 premiers véhicules VF MPV 7 aux clients. Ce résultat impressionnant montre que la demande pour un véhicule électrique polyvalent à 7 places sur le marché est très élevée et pourrait encore augmenter lorsque la production du nouveau modèle VF MPV 7 se stabilisera dans les prochains temps.

Le troisième modèle le plus vendu du catalogue VinFast en février 2026 est le VF5, avec 1.601 véhicules livrés, confirmant sa position de numéro un du segment des citadines de catégorie A sur le marché.

Les VF6 et VF7 figurent également parmi les modèles les plus appréciés dans les segments B-SUV et C-SUV, avec respectivement 1.042 VF6 et 807 VF7 vendus en février 2026.

Les autres modèles tels que VF8, VF9, Minio Green et EC Van ont également enregistré des ventes encourageantes, contribuant aux résultats globaux de VinFast et offrant aux consommateurs des solutions de mobilité verte idéales pour la vie quotidienne comme pour les activités professionnelles.

Duong Thi Thu Trang, vice-présidente directrice générale chargée des ventes automobiles mondiales de VinFast, a déclaré : "Atteindre un volume de ventes de près de 10.000 véhicules durant le mois comportant la plus longue période de congés de l’année est une preuve évidente de la capacité de production et de gestion commerciale de VinFast, ainsi que de la confiance et du soutien des clients envers nos produits intelligents, haut de gamme et respectueux de l’environnement. C’est un élan parfait permettant à VinFast d’accélérer fortement dans les mois à venir, alors que la transition vers les véhicules électriques n’est plus seulement le choix des pionniers, mais devient désormais une tendance incontournable pour un grand nombre de consommateurs à travers le pays".

Texte et photo : Minh Thu/CVN