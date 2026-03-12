Le Vietnam figure dans le Top 10 mondial des marchés de bâtiments verts certifiés LEED

La tendance au développement des bâtiments verts devient de plus en plus visible sur le marché immobilier vietnamien, les investisseurs accordant désormais davantage d’attention aux critères de durabilité, d’efficacité opérationnelle et aux normes environnementales internationales. L’augmentation rapide du nombre de projets certifiés LEED ces dernières années montre que le marché connaît une transition notable vers un développement plus écologique et durable à long terme.

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Le U.S. Green Building Council et le Green Business Certification Inc. ont récemment annoncé que le Vietnam figure pour la première fois dans le Top 10 des pays et territoires hors États-Unis ayant la plus grande superficie de plancher certifiée LEED (Leadership in Energy & Environmental Design - norme de bâtiment vert publiée par l’USGBC) en 2025.

Selon les données de l’USGBC, en 2025, le Vietnam a enregistré 2,6 millions de m² de surface de plancher certifiée LEED, correspondant à 100 projets, ce qui lui permet de se classer 8e dans le classement des pays et territoires hors États-Unis. Deux ans auparavant, le Vietnam n’occupait encore que la 28e place de ce classement.

Fait notable, le Vietnam a dépassé plusieurs marchés développés tels que la Suède et les Émirats arabes unis. À l’échelle mondiale, plus de 7.500 projets commerciaux ont obtenu la certification LEED en 2025, représentant une superficie totale de plus de 147 millions de m².

L’USGBC indique que ce classement est établi sur la base de la surface totale de plancher certifiée LEED chaque année, ce qui reflète l’ampleur et le niveau de développement du marché des bâtiments verts dans chaque pays. La présence du Vietnam dans le Top 10 mondial montre que de plus en plus d’investisseurs s’intéressent aux bâtiments écologiques, tout en reflétant une forte cohérence entre les stratégies d’investissement immobilier et les normes environnementales.

Du point de vue du marché, les experts de Savills estiment que l’augmentation du nombre de projets certifiés LEED au Vietnam témoigne d’un changement de tendance du marché immobilier. Dans ce contexte, la performance environnementale et l’efficacité opérationnelle deviennent des facteurs de compétitivité essentiels. Les immeubles de bureaux, les usines industrielles et les projets mixtes adoptent de plus en plus volontairement des certifications de bâtiments verts afin d’attirer des locataires multinationaux, de répondre aux critères ESG et d’optimiser les coûts d’exploitation à long terme.

Les entreprises internationales, en particulier dans les secteurs de la production et de la technologie, continuent d’être un moteur majeur de la demande pour des projets certifiés durables, car les objectifs de développement vert influencent leurs décisions de localisation. Parallèlement, de nombreux promoteurs commencent à intégrer les critères de durabilité dès les premières étapes du cycle de vie des projets, au lieu de considérer la certification comme une simple étape finale. Cela traduit une évolution de la vision du développement immobilier vers une approche plus stratégique, durable et structurée à long terme.

Selon les experts de Savills, l’amélioration du classement du Vietnam dans l’indice de développement des bâtiments verts montre que le marché entre dans une phase de développement plus stable et plus approfondie. Les investisseurs cherchent désormais à équilibrer les objectifs de durabilité et la performance financière, positionnant la certification verte comme une stratégie combinant objectifs environnementaux et efficacité commerciale.

Minh Thu/CVN