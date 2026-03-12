Honda Vietnam enregistre une baisse des ventes de motos et de voitures

Les ventes de motos et d'automobiles de Honda Vietnam ont reculé en février, enregistrant des baisses respectives de 19,6% et 41,8% par rapport à l'année précédente, selon les derniers résultats publiés par l'entreprise le 11 mars.

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Photo : VNA/CVN

Dans le segment des motos, Honda Vietnam a enregistré des ventes au détail de 156.779 unités au cours du mois, soit une baisse de 19,6% sur un an.

Les ventes cumulées depuis le début de l'exercice fiscal de l'entreprise, qui s'étend d'avril 2025 à mars 2026, atteignent 2.020.888 motos, ce qui représente une légère baisse de 1,8% par rapport à l'exercice précédent.

Ce résultat témoigne d'une demande relativement stable sur le marché vietnamien de la moto, malgré les facteurs économiques et l'évolution des habitudes de consommation, notamment la prolongation des congés du Nouvel An lunaire (Têt) durant cette période.

Outre les ventes nationales, Honda Vietnam a exporté 19.968 motos entièrement assemblées vers de nombreux marchés en février.

Cette activité d'exportation s'inscrit dans la stratégie du constructeur visant à développer ses marchés et à accroître sa capacité de production au Vietnam. Les exportations contribuent non seulement à augmenter le chiffre d'affaires de Honda Vietnam, mais aussi à renforcer la position du Vietnam au sein de la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale de Honda.

Parallèlement, Honda Vietnam a enregistré des ventes au détail de 1.052 véhicules au cours du mois, soit une baisse de 41,8% par rapport à la même période l'an dernier. Ce recul reflète une tendance courante en début d'année, période où la demande automobile ralentit généralement après la période des achats précédant le Têt.

Malgré ce repli mensuel, les ventes cumulées de véhicules depuis le début de l'exercice fiscal atteignent 26.399 unités, en hausse de 2,4% sur un an. Ce chiffre suggère que le marché automobile vietnamien a globalement maintenu un certain niveau de croissance, malgré les fluctuations de la conjoncture économique et du comportement des consommateurs.

VNA/CVN