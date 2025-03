Journée internationale de la Francophonie

Une série d’activités programmées à Hô Chi Minh-Ville

La Journée internationale de la Francophonie (20 mars) sera une belle occasion de renforcer les liens culturels et linguistiques entre la communauté francophone et les passionnés de la langue française dans la mégapole du Sud.

>> Francophonie : "Couleurs culturelles" 2024 en fête à Hanoï

>> Célébration de la Journée internationale de la Francophonie à Hanoï

>> La Francophonie à l'honneur à Hô Chi Minh-Ville



L’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF), en collaboration avec le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) et le Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, organisera la Soirée internationale de la Francophonie le 21 mars, de 18h00 à 20h00, dans ses locaux, au 31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, dans la mégapole du Sud.

L’événement promet d’offrir un espace culturel francophone haut en couleurs, avec des temps forts tels que l’inauguration de l’Espace francophone à la médiathèque de l’IDECAF, des spectacles culturels et artistiques réunissant la communauté francophile, ainsi que le vernissage d’une exposition de peinture.

Concours de chant en français

À cette occasion, ledit institut organise un concours de chant en français, une scène artistique ouverte à tous ceux qui sont passionnés de musique et aiment la langue de Molière. L’objectif est de susciter la passion et la motivation pour l’apprentissage du français à travers la musique, de créer une scène artistique pour que les candidats expriment leurs talents et leur créativité et de promouvoir les échanges culturels entre générations et de connecter la communauté francophone au Vietnam.

Chaque candidat choisit une chanson française dans le genre de son choix (pop, ballade, jazz, chanson, etc.). Il peut participer en solo, en duo ou en groupe. Le jury se compose d’experts musicaux, de professeurs de français de l’IDECAF et d’un représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce qui garantit une évaluation juste et professionnelle.

La date limite d’inscription est le 10 mars 2025.

Une fois l’inscription faite, il faut envoyer la vidéo de participation par email à francophoniehcm2025@gmail.com et assurer d’indiquer dans l’objet de l’email : [Nom complet] - [Chanson participante] - [Numéro de téléphone].

Les candidats sont répartis en deux catégories d’âge : moins de 18 ans et 18 ans ou plus. Le comité d’organisation remettra trois prix principaux en espèce, accompagnés de certificats et de cadeaux de CREFAP/OIF. Des prix d’encouragement pourraient aussi être décernés.

Concours de dessin

Parallèlement, un concours de dessin est également organisé par l’IDECAF, encourageant les jeunes artistes à illustrer leur vision de l’école et de l’apprentissage du français. Les candidats sont répartis en trois catégories : élèves de l’école primaire, ceux du collège et, enfin, élèves du lycée et étudiants.

Les participants doivent respecter plusieurs critères, notamment la réalisation d’un dessin à la main au format A3. Le thème des œuvres est varié : l’école, la classe, l’apprentissage du français, etc. Quant à la légende, elle ne doit pas dépasser 20 mots en français.

Les candidats ont jusqu’au 16h30 le 7 mars 2025 pour envoyer leurs œuvres à l’une des adresses suivantes : Bureau du Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville (Salle A.412, Bâtiment A, 280 rue An Duong Vuong, 4e quartier, 5e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville) ; Bureau des études de l’IDECAF (31 rue Thái Van Lung, quartier Bên Nghé, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville).

Les prix seront déterminés par le comité d’organisation et les membres du jury, à l’exception de celui du public qui sera choisi par le public sur Facebook, toutes catégories confondues.

La cérémonie de remise des prix des deux concours “Chant français” et “Dessin” est prévue le 21 mars à l’IDECAF.

Nous vous invitons chaleureusement à participer et à soutenir ces deux concours. Créons ensemble une saison de la Francophonie 2025 mémorable !

Phuong Nga/CVN