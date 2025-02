Hanoï révolutionne l’accès aux services publics via les bureaux de poste

>> Réformes administratives axées sur les services

>> Digitalisation des services publics : une révolution numérique pour les citoyens

La mise en place des agences de services publics en ligne via les bureaux de poste de Hanoï constitue une étape importante dans l’amélioration de leur qualité pour les particuliers et les entreprises, le processus de réforme administrative ainsi que la promotion de la transition digitale dans la ville. Elle s’inscrit dans la feuille de route de mise en œuvre de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo, visant à stimuler les avancées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

L’objectif de ce modèle pilote à Hanoï est de créer un réseau étendu d’agents facilitant l’accès des citoyens et des entreprises aux services administratifs. Le personnel postal les guide dans leurs démarches numériques tout en les aidant à rassembler les documents nécessaires. Il accompagne également les particuliers et les organisations dans la recherche de documents, les paiements en ligne, etc.

Pour les personnes ne disposant pas de moyens techniques ou n’étant pas en mesure d’effectuer ces démarches seules, une assistance gratuite est proposée directement sur place. Une fois les procédures achevées, les documents administratifs sont ensuite livrés rapidement et en toute sécurité à l’adresse indiquée.

La mise en place de ce modèle contribuera à atteindre les objectifs des “trois non” - Pas de frontières, Pas d’intermédiaires, Pas de documents physiques - ainsi que ceux des “deux non” - Pas de portes administratives, Pas de verrous procéduraux.

Digitalisation de l’administration

Ngô Hai Phan, directeur du Département du contrôle des procédures administratives, au sein du Bureau du gouvernement, a souligné que cette expérimentation illustrait la volonté de coopérer entre autorités et entreprises pour proposer aux habitants de Hanoï des services administratifs optimaux. Il a également mis en avant son rôle dans la promotion de la transformation digitale et l’édification d’un gouvernement numérique.

L’objectif est d’atteindre un taux de 80% de citoyens utilisant les services publics en ligne d’ici 2025. Par ailleurs, ce dispositif allège la charge des administrations, optimisant ainsi les ressources en transférant certaines tâches aux entreprises.

De son côté, Cù Ngoc Trang, directeur du Centre de services de l’administration publique de la ville, l’a qualifié d’initiative majeure ayant une grande importance pour le développement socio-économique de la capitale.

“La Poste du Vietnam a mobilisé les ressources humaines et technologiques nécessaires pour accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Nous nous engageons à collaborer avec le Centre de services de l’administration publique de Hanoï afin de garantir un accès facile et un soutien optimal aux usagers souhaitant effectuer leurs procédures administratives au sein des bureaux de poste”, a déclaré Chu Quang Hao, directeur général de la Poste du Vietnam.

Ce nouveau service plaît aux citoyens de Hanoï, comme en témoigne Hoàng Nang Son, 58 ans, habitant de l’arrondissement de Hoàn Kiêm : “Les services publics en ligne sont une avancée significative, mais à mon âge, l’utilisation des technologies n’est pas toujours évidente. Se débrouiller seul à la maison est compliqué. À la poste, le personnel me guide pas à pas et, si nécessaire, prend en charge toute la procédure. C’est un véritable progrès en réforme administrative au service des citoyens”.

Efficacité du dispositif

Nguyên Kim Anh, résidant dans l’arrondissement de Câu Giây, souhaitait déposer une demande de casier judiciaire via le Portail national des services publics, mais ne connaissait pas les étapes à suivre. Elle s’est donc rendue dans une agence de services publics à la Poste de l’arrondissement de Câu Giây, où un employé l’a assistée pas à pas dans la saisie et la soumission de son dossier.

L’employé lui a d’abord demandé si elle disposait d’un smartphone ou d’un ordinateur portable. Comme Mme Kim Anh ne possède ni l’un ni l’autre, il a utilisé un ordinateur du bureau de poste pour saisir ses informations. Après connexion au Portail national des services publics, la demandeur a reçu des instructions détaillées pour compléter chaque section : informations personnelles, historique de résidence, profession, lieux de travail depuis l’âge de 14 ans, ainsi que les renseignements administratifs requis. Une fois la procédure finalisée, elle a été surprise d’apprendre que ce service d’assistance était entièrement gratuit.

Forte d’un réseau de plus de 13.000 points de service à travers le pays, la Poste du Vietnam joue un rôle clé dans l’accessibilité aux services publics, notamment des populations vulnérables telles que les personnes âgées et les habitants des régions reculées. Grâce à une formation spécifique, le personnel postal assure un traitement rapide et précis des dossiers, garantissant ainsi une expérience fluide et efficace aux usagers.

