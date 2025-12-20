Éducation numérique : Hô Chi Minh-Ville trace la voie

Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique et culturelle du pays, entre dans une phase décisive où, face à la quatrième révolution industrielle, l’éducation devient un levier clé de transformation numérique et qualitative, confirmant le rôle pionnier de la mégapole.

Il ne s’agit pas simplement d’introduire des ordinateurs dans les salles de classe, mais de bâtir un écosystème éducatif intelligent, où la technologie devient la "clé" ouvrant la porte de l’intégration internationale à des millions de citoyens de demain.

Vision stratégique

Le rôle pionnier de l’éducation à Hô Chi Minh-Ville dans l’ère numérique n’est ni le fruit du hasard ni un mouvement éphémère. Il résulte d’une feuille de route stratégique méthodiquement élaborée, reposant sur des fondements juridiques solides et une vision politique cohérente. Les dirigeants de la ville comprennent parfaitement que, pour maintenir sa position de centre économique le plus dynamique du pays, Hô Chi Minh-Ville doit impérativement disposer de ressources humaines de la plus haute qualité, lesquelles doivent être formées et incubées au sein d’un système éducatif moderne.

S’inspirant des résolutions gouvernementales relatives au développement technologique et à la transformation numérique nationale, Hô Chi Minh-Ville a rapidement concrétisé ces orientations par des actions pratiques. L’élément le plus marquant de ce cadre juridique est la mise en œuvre de la Résolution 98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale sur le pilotage de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la ville. Cette résolution est souvent comparée à une "baguette magique" levant de nombreuses barrières, permettant à la ville d’être plus proactive dans la mobilisation des ressources sociales en faveur de l’investissement éducatif, notamment dans le numérique et les sciences technologiques. Le développement de ressources humaines de haute qualité, en particulier dans le domaine numérique, est ainsi placé au cœur de la stratégie de développement durable.

Lors des forums de direction de haut niveau, une nouvelle pensée éducative a été clairement affirmée. Ne se limitant plus à la simple transmission de connaissances livresques, l’éducation de la ville vise désormais la formation d’individus complets. S’exprimant sur la stratégie des ressources humaines dans la nouvelle ère, Phan Van Mai, ancien président du Comité populaire municipal, a souligné une philosophie éducative empreinte d’humanisme et de modernité : "L’enseignement général ne consiste pas seulement à apprendre des lettres ou des compétences, mais à préparer l’état d’esprit de ceux qui maîtriseront l’avenir du pays, à bâtir une génération prête à prendre son essor. Nous ne pouvons pas calquer la stratégie de formation d’autres nations sur la nôtre ; nous devons construire une stratégie au service du développement même de la ville".

Cette affirmation du chef de l’administration municipale a posé une "problématique" majeure à l’ensemble du secteur éducatif : comment faire en sorte que la transformation numérique ne reste pas un simple slogan, mais qu’elle contribue réellement à former des individus dotés d’une pensée numérique, capables de "s’élancer" vers le grand large ? Phan Van Mai a également affirmé à maintes reprises que la transformation numérique dans l’éducation consiste à "accomplir la mission de transformation numérique nationale", ce qui exige une implication résolue et synchronisée de l’ensemble du système politique, des départements administratifs jusqu’à chaque établissement scolaire.

En réponse à cette directive, le secteur éducatif de la ville a adopté une posture résolument anticipatrice. Hô Tân Minh, chef de bureau du Service de l’éducation et de la formation (SEF) de Hô Chi Minh-Ville, a partagé le point de vue du secteur : "L'éducation identifie la transformation numérique comme la solution primordiale pour innover dans les méthodes de pilotage, comme un outil créant une rupture dans la réforme administrative, et simultanément comme un objectif et un moteur essentiels pour élever la qualité de l’éducation et de la formation de la ville".

Concrétisant cette détermination, le SEF a promulgué un ensemble d’indicateurs destinés à évaluer le niveau de transformation numérique des établissements d’enseignement général et de formation continue. Il s’agit d’une démarche systémique sans précédent, établissant un cadre normatif quantitatif clair. Au lieu de rapports de performance génériques, les écoles doivent désormais s’efforcer d’atteindre des critères précis en matière d’infrastructures numériques, de données numériques et de compétences numériques. Le choix de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle intelligent axé sur la transformation numérique est désormais la boussole de tout le secteur, avec pour objectif de diffuser cette dynamique au cœur même de chaque activité d’enseignement et d’apprentissage, afin de bâtir un modèle tripartite solide : "École numérique - Élève numérique - Enseignant numérique".

Infrastructures numériques et Big Data

Pour concrétiser les politiques macroéconomiques susmentionnées, le principal défi réside dans les infrastructures. Avec plus de 2.300 établissements d’enseignement et des millions d’élèves, la synchronisation de l’infrastructure numérique à Hô Chi Minh-Ville constitue un chantier colossal, tant en termes de ressources que de technologie. Consciente de cet enjeu, la ville a choisi de concentrer ses investissements de manière méthodique, en évitant toute dispersion ou fragmentation.

Le socle de cette stratégie repose sur la construction d’un système de base de données (BDD) éducative unifié. Conçu pour assurer une connexion fluide et sans barrières géographiques entre le SEF, les bureaux d’éducation des arrondissements et districts, ainsi que l’ensemble des établissements scolaires, ce système ne se limite pas au simple stockage des dossiers d’élèves ou des bulletins électroniques. Il s’agit d’un véritable entrepôt de "mégadonnées" (Big Data) au service du pilotage éducatif. Grâce à cette plateforme, la gestion professionnelle, le suivi du parcours d’apprentissage et de la santé des élèves, ainsi que les dossiers des enseignants, peuvent être assurés de manière transparente, précise et en temps réel.

Partageant cette feuille de route ambitieuse, Nguyên Van Hiêu, directeur du SEF, a présenté des chiffres révélateurs de la détermination du secteur : "La ville se fixe pour objectif, d’ici la fin de 2030, de disposer de 1.000 écoles numériques, soit environ un tiers du nombre total d’établissements de la ville. C’est un défi, mais aussi un impératif pour moderniser l’éducation. Toutefois, tous les élèves doivent pouvoir étudier dans un environnement numérique, et tous les enseignants doivent maîtriser l’utilisation des supports pédagogiques numériques ainsi que la base de données commune du secteur pour organiser l’enseignement".

Les propos de Nguyên Van Hiêu illustrent clairement la transition progressive d’un mode de gestion administrative classique vers une gouvernance fondée sur les données. Pour atteindre l’objectif des "1.000 écoles numériques", la coopération public-privé joue un rôle déterminant. L’alliance stratégique entre le SEF de HCM-Ville et de grands groupes technologiques tels que VNPT, FPT et Viettel a permis de créer un écosystème numérique riche et cohérent. Les protocoles d’accord conclus pour la période 2025-2030 témoignent de cet engagement commun, visant à mobiliser les technologies les plus avancées des entreprises au service de l’éducation.

Au-delà des équipements et de la connectivité Internet, la profondeur de l’infrastructure numérique se manifeste à travers les plateformes applicatives. Les établissements scolaires de Hô Chi Minh-Ville sont aujourd’hui encouragés et accompagnés pour déployer de manière synchronisée des systèmes de bureau électronique (e-office), des carnets de liaison numériques et des systèmes de gestion de l’apprentissage (Learning Management System - LMS). En particulier, Hô Chi Minh-Ville se positionne paiement des frais scolaires sans numéraire et l’expérimentation des bulletins scolaires numériques en tête du pays pour le déploiement du au niveau primaire. Ces mesures permettent non seulement de réduire les procédures administratives, mais aussi de libérer du temps pour les enseignants, tout en renforçant la transparence financière, un enjeu traditionnellement sensible dans le secteur éducatif.

Révolution en classe

Le modèle "École numérique - Élève numérique - Enseignant numérique" n’est pas un simple slogan, mais une réalité vivante au cœur des salles de classe, transformant en profondeur l’interaction entre enseignants et élèves.

À l’ère numérique, le rôle de l’enseignant connaît une mutation majeure. Il n’est plus uniquement le détenteur du savoir, mais devient un guide, un concepteur d’expériences d’apprentissage et une source d’inspiration créative. Pour accompagner cette transition, la ville a largement déployé des programmes de formation et de perfectionnement des compétences numériques à destination du corps enseignant.

L’application de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement constitue à cet égard une nouvelle vague. Le SEF de Hô Chi Minh-Ville a coopéré avec des universités pédagogiques afin d’organiser des formations approfondies sur l’IA à destination des enseignants. Ces derniers sont ainsi formés à l’utilisation de "robots assistants", d’"enseignants virtuels" ou encore d’outils d’IA générative pour la préparation et l’adaptation de leurs cours.

Évoquant ce changement décisif, Nguyên Huu Tri, enseignant à l’école primaire Phu Tho et l’un des pionniers de l’application de l’IA dans l’enseignement, a expliqué : "Auparavant, l’enseignant devait observer et mémoriser le profil de chaque élève, ce qui était extrêmement difficile dans une classe nombreuse. Aujourd’hui, grâce à l’IA qui analyse en temps réel les données des exercices, la technologie aide l’enseignant à identifier précisément les erreurs de chaque élève. Je peux ainsi personnaliser l’enseignement pour chaque enfant de manière rapide, efficace et pertinente, ce que les méthodes traditionnelles peinaient à accomplir".

Élève numérique : futur citoyen mondial

Pour les élèves, l’"école numérique" offre une expérience d’apprentissage totalement renouvelée. Ils ont accès à des équipements modernes, tels que les ordinateurs Chromebook, participent à des "classes Google" et utilisent des applications d’apprentissage en ligne sans contrainte d’espace ou de temps. Le modèle de "bibliothèque numérique" transforme la lecture passive en une interaction multidimensionnelle, suscitant l’intérêt dès le plus jeune âge.

Plus encore, les élèves de Hô Chi Minh-Ville ne sont pas seulement des consommateurs de contenus numériques (digital consumers), mais sont formés pour devenir de véritables créateurs (digital creators). Ils se familiarisent avec la pensée informatique, le design thinking et la résolution de problèmes à travers des projets pédagogiques concrets et interdisciplinaires.

École numérique : une gouvernance optimisée

Au niveau de la gestion scolaire, la technologie permet une optimisation globale des ressources. De la gestion des infrastructures à la mise à jour des données de santé périodiques (santé scolaire numérique), en passant par la surveillance de la sécurité des établissements, l’école numérique devient un système intégré et intelligent. Un exemple emblématique de cette démarche proactive est le lycée d’élite Lê Hông Phong, considéré comme un porte-étendard du secteur éducatif de la ville.

Évoquant l’orientation stratégique de l’établissement, Pham Thi Bé Hiên, rectrice du lycée Lê Hông Phong, a déclaré : "L’accélération de la transformation numérique constitue à la fois une ligne directrice et une devise d’action pour l’ensemble des activités éducatives de l’école. Nous considérons cette transformation comme une responsabilité essentielle pour accéder à une éducation moderne et avancée. Dans ce contexte, le lycée Lê Hông Phong est pleinement conscient de sa responsabilité particulière dans la préparation du bagage numérique des élèves".

Au-delà de la transformation numérique de la gestion et de l’enseignement, Hô Chi Minh-Ville déploie une stratégie ambitieuse visant à faire de l’école un véritable incubateur d’idées innovantes et de start-up. La science et la technologie (S&T) sont identifiées comme les moteurs clés pour propulser la mégapole parmi les 100 principales villes mondiales.

D’importants financements issus du budget municipal et de la mobilisation sociale ont été consacrés à la construction de laboratoires intelligents (Smart Labs). Plutôt que de disperser les investissements, la ville privilégie des modèles pilotes dans les universités et établissements clés. Ces Smart Labs intègrent l’IA, l’Internet des objets (IoT) et les technologies de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR), permettant aux élèves et aux étudiants de mener des recherches complexes dès leurs années de formation.

Cet investissement est étroitement lié à l’écosystème dynamique de startups de la ville. Hô Chi Minh-Ville concentre aujourd’hui plus de 50% des startups du pays, offrant un environnement idéal pour connecter l’éducation aux réalités économiques et sociales. Analysant ce potentiel, Nguyên Viêt Dung, directeur du Service municipal des sciences et technologies, a souligné : "Les startups innovantes constituent une tendance irréversible. La ville dispose d’un écosystème puissant, et nous souhaitons que les idées issues des écoles contribuent à résoudre les problèmes concrets, tels que transports, environnement ou santé des habitants. C’est une opportunité pour les élèves et les étudiants de participer directement au développement socio-économique"

Le Service municipal des sciences et technologies a ainsi mis en place des mécanismes de soutien financier spécifiques pour les projets de startups universitaires, avec des aides allant de 40 à 400 millions de dôngs selon les phases d’incubation. Le secteur de la technologie éducative (EdTech) bénéficie d’une attention particulière, attirant l’implication du Centre d’Innovation et de Startups de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB) ainsi que de fonds d’investissement internationaux.

Parallèlement, l’éducation STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) s’est imposée comme une composante essentielle du programme d’enseignement général à Hô Chi Minh-Ville. De nombreux clubs de robotique, d’IA et de programmation ont vu le jour, offrant aux élèves des espaces d’expérimentation et de créativité. Les concours tels que "Jeune Informatique" ou "Créativité des adolescents et des enfants" confirment régulièrement la position dominante des élèves de Hô Chi Minh-Ville, tant par le nombre que par la qualité des distinctions obtenues. Autant de "matières premières" précieuses pour bâtir la main-d’œuvre numérique de demain.

Les efforts inlassables de la ville ont généré des impacts exceptionnels. L'impact le plus significatif est la personnalisation du parcours d'apprentissage pour plus de 2 millions d'élèves. Grâce à la technologie, chaque élève est perçu comme un individu indépendant avec ses propres capacités et intérêts. Le fait que les enseignants puissent suivre les progrès de chaque enfant via le LMS permet une intervention précoce et un soutien opportun, réduisant ainsi le taux d'abandon scolaire ou de perte des connaissances de base.

Les performances académiques continuent de maintenir leur position de tête. La ville est toujours en tête du pays lors des concours nationaux et internationaux d'élèves excellents, notamment dans les matières scientifiques et les langues étrangères. Cela confirme la justesse de l'orientation combinant connaissances fondamentales et pensée moderne.

La transformation numérique a aidé l'appareil de gestion éducative à fonctionner de manière plus fluide et transparente. Des données "correctes, suffisantes, propres et vivantes" permettent aux dirigeants de prendre des décisions fondées sur des preuves (data-driven), plutôt que sur l'intuition. La publication des recettes et dépenses via des applications numériques renforce également la confiance des parents envers l'école.

Le modèle d'"École heureuse" soutenu par la technologie (réduisant la pression administrative pour les enseignants, augmentant l'interaction positive pour les élèves) devient progressivement une réalité. Les parents sont de plus en plus rassurés de voir leurs enfants bénéficier d'un environnement éducatif sûr, moderne et proche des standards internationaux.

Connexion et intégration internationale

L'éducation ne se compare pas seulement aux localités nationales, mais se place elle-même sur la balance régionale et mondiale. La ville organise régulièrement des conférences internationales sur l'éducation intelligente, attirant des experts de pays aux systèmes éducatifs avancés. La finalisation actuelle du projet visant à faire de l'anglais la seconde langue à l'école est également une démarche stratégique, effaçant les barrières linguistiques pour que les citoyens de Hô Chi Minh-Ville s'avancent avec confiance dans le monde.

Le parcours de transformation numérique de l'éducation à Hô Chi Minh-Ville est un chemin semé de défis. Des décisions audacieuses des dirigeants de la ville à l'investissement résolu dans les infrastructures, en passant par la mutation silencieuse mais puissante de chaque enseignant devant ses plans de cours électroniques, tout s'harmonise pour créer une fresque éducative éclatante aux couleurs de la technologie et de l'humanisme.

Hô Chi Minh-Ville a prouvé et continue de prouver que la technologie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de libérer le potentiel humain. Les générations d'élèves qui "prennent leur essor" depuis les écoles numériques d'aujourd'hui seront les architectes du visage d'une mégapole intelligente dans le futur. C'est là la réponse la plus complète au problème du développement durable que poursuit la ville portant le nom de l'Oncle Hô.

Texte et photos : Quang Châu/CVN