Dà Nang et Google renforcent leur coopération éducative

Google for Education pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient a discuté d’une coopération visant à intégrer des outils et des recherches basés sur l’IA dans les écoles de la ville.

Lors d’une visite de travail, Tim Paolini, directeur de Google for Education pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, a rencontré le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Anh Tuân, afin d’étudier le lancement de plusieurs applications d’IA, dont un chatbot basé sur Google Gemini et LearnLM, un modèle expérimental d’apprentissage ciblé guidé par les principes des sciences de l’apprentissage. Ces initiatives visent à accélérer la transformation numérique et à généraliser l’utilisation de l’IA dans l’éducation.

Trân Anh Tuân a salué les propositions de Google et a chargé les services municipaux concernés d’élaborer des plans pour une mise en œuvre rapide des applications d’IA dans l’éducation.

Google for Education soutiendra le déploiement des programmes Gemini Academy et Gemini Education, en accompagnant les enseignants, les élèves et les programmes de réadaptation pour les personnes en situation de handicap.

Tim Paolini a indiqué que Google aidera également le Département de l’éducation et de la formation de la ville à mettre en place un système de gestion de centre de données afin de recenser et de gérer les ressources humaines de haute qualité parmi les étudiants. Les outils d’IA seront déployés dans les domaines de la gestion administrative, de la logistique, du tourisme et de la finance.

Auparavant, le Centre de recherche et de formation en semi-conducteurs et IA de Dà Nang (DSAC), en partenariat avec Synopsys, Gasa Holdings, TreSemi et Intel Vietnam, a lancé des formations destinées à 80 jeunes talents du secteur et à 400 étudiants en ressources humaines. Les partenaires stratégiques Marvell Vietnam et le groupe FPT soutiennent l’ambition de la ville de devenir l’un des trois plus grands pôles de semi-conducteurs et d’IA du Vietnam.

