Le gouvernement approuve l’enseignement du chinois, du japonais et du coréen en maternelle

Le gouvernement a approuvé un projet visant à introduire l’apprentissage du chinois, du japonais et du coréen au niveau préscolaire à titre expérimental, et qui mettra également l’accent sur l’enseignement des langues d’Asie du Sud-Est, dont le lao et le khmer, dans les zones frontalières.

Photo : VNA/CVN

Cette initiative, récemment approuvée, a pour objectif de renforcer l’enseignement des langues étrangères d’ici 2035 afin de former une jeune génération maîtrisant les langues et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du pays dans cette nouvelle ère.

Ce projet vise à renforcer les compétences linguistiques des apprenants afin de répondre à leurs besoins en matière d’études, de communication et d’accès aux connaissances, à la culture, aux sciences et aux technologies mondiales, ainsi qu’à l’intégration internationale, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre sur les marchés du travail nationaux et internationaux.

Dans le cadre de ce projet, le Vietnam développera et mettra en œuvre des programmes d’enseignement des langues de plusieurs pays de l’ASEAN, en priorité le lao et le khmer, dans les établissements scolaires qui en ont la demande et qui remplissent les conditions requises, notamment dans les communes frontalières.

Les écoles continueront d’expérimenter des programmes optionnels d’initiation au chinois, au russe, au français, à l’allemand, au japonais et au coréen pour les écoliers de première et deuxième année, et étendront l’enseignement du coréen et de l’allemand dans les établissements éligibles et qui en ont la demande.

Le projet prévoit également le renforcement de l’enseignement et de la formation en langues étrangères dans l’ensemble du système éducatif national, notamment en chinois, en japonais et en coréen, en fonction des besoins des apprenants et du contexte local.

L’enseignement et l’apprentissage du russe, du français, de l’allemand et d’autres langues étrangères seront également encouragés dans le cadre de cette initiative.

Améliorer les infrastructures et les conditions d’apprentissage

Huit solutions clés ont été définies pour faire progresser l’enseignement des langues étrangères, notamment l’augmentation du nombre d’enseignants et le renforcement de leurs compétences.

Le secteur de l’éducation est chargé d’intensifier l’utilisation des technologies de pointe et de l’intelligence artificielle dans l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères, et d’améliorer les infrastructures et les conditions d’apprentissage, y compris l’enseignement dispensé en langues étrangères.

Le projet met également l’accent sur le développement de la coopération internationale pour promouvoir l’enseignement des langues étrangères au Vietnam.

Il exige que le recrutement d’enseignants et de professeurs de langues étrangères, y compris de ressortissants étrangers, garantisse la qualité et le respect des exigences du poste et des normes professionnelles, la priorité étant donnée au renforcement du personnel enseignant dans les zones frontalières.

De plus, des mesures incitatives seront mises en place pour attirer des diplômés possédant de solides compétences linguistiques et des enseignants qualifiés dans les zones socio-économiquement défavorisées, tandis que des mécanismes permettant aux étrangers d’enseigner dans les établissements publics seront étudiés.

L’enseignement des langues étrangères sera également intégré à des disciplines telles que les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences sociales et les sciences, ainsi qu’aux filières et disciplines de formation, en mettant l’accent sur des domaines clés comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la biomédecine, la sécurité et la défense nationale.

VNA/CVN