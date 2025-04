Une entreprise belge prête à nettoyer les sites contaminés par l'agent orange au Vietnam

L'entreprise belge Haemers Technologies a mis au point une technique innovante de décontamination des sols, qui a montré des résultats très prometteurs contre l'agent orange/dioxine, un puissant défoliant utilisé massivement par les États-Unis dans les années 1960 et 1970 pour détruire les cultures et la végétation, qui a provoqué de graves dommages sanitaires et environnementaux. Aujourd'hui encore, ses effets dévastateurs se font sentir sur les populations exposées.