Culture

Affirmer le courage, l’intelligence et la créativité de la jeune génération

>> Jeunesse et festivals traditionnels

>> Festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam : une fierté du patrimoine mondial

>> Le 3e Festival du bánh mì vietnamien enchante les spectateurs

La torche du festival a été allumée, marquant ainsi le début de cette cinquième édition sous le thème "Nouvelle génération - Adaptation - Connexion et Partage", qui se déroulera pendant trois jours, du 21 au 23 mars.

L’événement est placé sous la direction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et organisé en collaboration avec l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville, l’Union de la jeunesse vietnamienne, l’Association des étudiants vietnamiens et le Conseil des pionniers de Hô Chi Minh-Ville.

Aspiration à l’avant-garde dans une nouvelle ère

En plus d’accueillir des milliers de jeunes et de citoyens de Hô Chi Minh-Ville, le festival reçoit également des délégations venues du Laos, du Cambodge, de Malaisie et de Singapour.

Lors de son discours d’ouverture, Truong Minh Tuoc Nguyên, vice-secrétaire permanent du Comité de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, souligne que le festival représente un événement culturel marquant que la ville consacre à la jeunesse chaque mois de mars.

Les activités du festival reflètent fidèlement l’essence des mouvements et initiatives que le Comité de la jeunesse et ses antennes locales ont déployés avec succès au fil des années.

"C’est aussi une occasion de revisiter le parcours de développement, d’innovation et d’engagement de la jeunesse de la ville", a déclaré Truong Minh Tuoc Nguyên.

Avec le message "Génération nouvelle - Adaptation - Connexion et Partage", les espaces du festival de cette année, ainsi que ses diverses activités et événements, mettent en avant la détermination, l’intelligence, la créativité et la capacité d’intégration de la jeunesse.

Les jeunes et les habitants de la ville portant le nom de l’Oncle Hô auront l’occasion de s’immerger dans l’atmosphère du festival. L’espace "Góc đèn dầu" (Coin à pétrole) replonge les visiteurs dans l’époque où la lampe à pétrole rythmait le quotidien des habitants du Sud, rappelant à la fois le mode de vie ancré dans la culture locale et les années de lutte acharnée où la jeunesse combattait aux côtés du peuple.

L’espace "Hát cho đồng bào tôi nghe" (Chanter pour mes compatriotes) fait revivre les chants révolutionnaires qui insufflèrent courage et détermination à la jeunesse durant la résistance.

L’espace "Năm cánh quân" (Cinq ailes) évoque le moment historique où les forces révolutionnaires prirent en charge la ville, symbolisant l’aspiration à la paix et à la réunification nationale.

Cet espace recrée également les classes de Núi Dinh, site emblématique du mouvement révolutionnaire, où se sont formés de nombreux combattants déterminés et fidèles à leur idéal.

Un autre espace, "Thước phim lịch sử" (Des films historiques), projette des films marquants retraçant l’histoire du pays et de sa jeunesse.

Tuoc Nguyên a souligné que l’année 2025 marquera le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), une étape clé pour revisiter un parcours glorieux.

Ces initiatives soulignent avec force l’engagement de la jeunesse urbaine dans la préservation, la transmission et l’enrichissement des valeurs traditionnelles, tout en contribuant à la défense, à la construction et à l’essor de Hô Chi Minh-Ville.

"C’est aussi une occasion de nourrir l’aspiration à aller de l’avant, d’innover et de jouer un rôle moteur dans le développement du pays à l’ère nouvelle", a déclaré M. Nguyên.

Immersion dans le festival des jeunes

De nombreux artistes et personnalités ont accepté de devenir ambassadeurs de cette édition du festival. Au-delà de la célébration de l’anniversaire de l’Union de la Jeunesse Communiste (26 mars), le Festival de la Jeunesse de Hô Chi Minh-Ville 2025 porte une signification particulière, célébrant les 50 ans de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

En parallèle des festivités à l’échelle municipale, les antennes de l’Union de la Jeunesse des arrondissements, districts et de la ville de Thu Duc, ainsi que d’autres structures affiliées, s’inscrivent dans la dynamique du festival en proposant diverses activités.

La cérémonie d’ouverture mettra en scène des performances d’artistes renommés et des spectacles de rue.

Par ailleurs, 1.000 élèves et étudiants se rassembleront pour une flashmob sur l’air de la chanson "Đất nước trọn niềm vui - Thành phố rực sáng tên Người" (Le pays est plein de joie - La ville brille de son nom).

Le festival propose plusieurs espaces d’activités qui s’étendent sur trois jours, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir et de s’immerger dans diverses expériences : La Flamme de la Paix, Technologie créative, Jeunesse et médias, presse, ou encore L’Ère nouvelle - l’essor d’une nation.

En parallèle, de nombreux espaces interactifs enrichissent l’événement: culture et arts, échanges internationaux, musique et arts urbains, projections de films historiques et inspirants pour la jeunesse, initiatives écologiques, gastronomie, sports urbains, développement des compétences, entrepreneuriat jeune et rencontres internationales de la jeunesse.

Texte et photos : Quang Châu/CVN