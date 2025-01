Renforcer les relations entre le Vietnam et Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Le 24 janvier, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a officiellement remis à Kingstown les lettres de créance du président Luong Cuong à la gouverneure générale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Dame Susan Dougan.

>> Présentation de la politique de défense du Vietnam au Venezuela

>> Vietnam - Venezuela : 10e consultation politique au niveau des vice-ministres des AE

>> Renforcement des relations Vietnam - Venezuela

Photo : ABV/CVN

Lors de la cérémonie, la gouverneure a salué les remarquables progrès réalisés par le Vietnam dans son développement et sa construction nationale. Elle a exprimé l’espoir que les deux pays continueront de promouvoir et de renforcer leur coopération dans tous les domaines, en particulier à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, qui sera célébré le 18 décembre 2025.

L’ambassadeur Vu Trung My s’est engagé à œuvrer activement pour renforcer les liens amicaux et la coopération bilatérale entre le Vietnam et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Dans le cadre de sa visite à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le diplomate vietnamien a effectué une visite de courtoisie au Premier ministre Ralph Gonsalves.

Ce dernier, également président du Parti du travail uni (ULP) au pouvoir, a exprimé le souhait d’établir des relations d’amitié et de coopération entre l’ULP et le Parti communiste du Vietnam. Il a souligné l’importance de renforcer les relations bilatérales dans des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, la culture, le tourisme et l’agriculture.

L’ambassadeur vietnamien a rencontré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Frederick Stephenson, pour discuter de nouvelles opportunités de coopération.

Le Vietnam et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont établi des relations diplomatiques le 18 décembre 1995.

VNA/CVN