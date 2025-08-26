Un plan global pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les personnes âgées

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé un plan global de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les personnes âgées à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2045, visant à promouvoir leur rôle dans la culture, la famille, le sport et le tourisme, tout en garantissant leurs droits et leur bien-être.

>> Pour bien réduire la pression du vieillissement de la population

>> Quand les jeunes accompagnent les aînés dans le numérique

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié le Plan N°4170/KH-BVHTTD pour mettre en œuvre la stratégie nationale, qui s’étendra jusqu’en 2035 et s’étendra jusqu’en 2045. Il s’appuie sur la décision N°383/QD-TTg du Premier ministre en date du 21 février 2025 approuvant la Stratégie nationale.

Ce plan vise à valoriser les compétences, les connaissances et l’expérience des personnes âgées dans des domaines tels que la culture, la famille, le sport et le tourisme, tout en veillant au respect de leurs besoins et aspirations. Il vise également à garantir aux personnes âgées la pleine jouissance de leurs droits et l’exercice de leurs responsabilités civiques.

L’accent est mis sur la sensibilisation du public et le renforcement du rôle des autorités, des secteurs et de la société dans le soutien aux personnes âgées.

Il s’agit notamment d’améliorer leur bien-être physique et mental, en accordant une attention particulière aux personnes handicapées, pauvres, sans soutien familial ou issues de minorités ethniques.

Il met également l’accent sur la prévention des abus et la création d’environnements conviviaux où les personnes âgées peuvent participer à des activités culturelles, sportives, touristiques et récréatives dans tout le pays.

Les agences et les unités sont tenues d’élaborer des programmes pertinents et rentables, adaptés aux différents publics et aux conditions locales. Elles sont encouragées à suivre de près les progrès et à ajuster leurs plans si nécessaire.

Photo : VNA/CVN

Les agences et les services sont tenus d'élaborer des programmes pertinents, efficaces et économiques, adaptés aux différents publics et aux conditions locales. Ils sont encouragés à suivre de près les progrès et à ajuster leurs plans si nécessaire.

Les collectivités locales sont invitées à mettre en avant le rôle des personnes âgées dans la promotion des valeurs familiales et l’éducation des jeunes générations.

Elles organiseront des événements culturels et artistiques, préserveront le patrimoine culturel, encourageront la participation communautaire et soutiendront la culture de la lecture et la sauvegarde des traditions ethniques.

Le Département de la culture populaire, de la famille et des bibliothèques mènera des actions de sensibilisation et d’éducation, promouvant les directives du Parti et les politiques de l’État concernant les personnes âgées, les soins familiaux et les réponses au vieillissement de la population.

Le Département de la culture ethnique dispensera des formations sur la sensibilisation juridique, la préservation culturelle et l’élimination des pratiques obsolètes aux artisans, aux anciens des villages et aux dirigeants communautaires des zones peuplées de minorités ethniques.

Il organisera également des séminaires et honorera les personnes ayant contribué de manière significative à la préservation et à la promotion des cultures traditionnelles, notamment par la création de clubs de culture populaire.

VNA/CVN