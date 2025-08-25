Formation en IA au Vietnam : vers une nouvelle approche face à la pénurie de talents

Le Vietnam, conscient de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en IA, s'efforce de combler ce retard. L'IA a été désignée comme l'un des trois piliers technologiques stratégiques du pays, aux côtés des données et de l'infrastructure de calcul. Pour y parvenir, de nouveaux modèles de formation sont mis en place, comme la récente "Académie d'IA du Vietnam". Cette initiative prometteuse vise à former une main-d'œuvre aux standards internationaux, capable d'assimiler, de créer et de maîtriser cette technologie.

Malgré un écosystème comptant environ 150 universités et collèges proposant des cursus liés aux technologies de l'information et à la communication et 74.000 entreprises technologiques, le pays ne disposerait que de 300 experts en IA selon un rapport de Google. Ce chiffre contraste fortement avec une demande annuelle estimée entre 150.000 et 200.000 professionnels pour les secteurs de l'IA, du big data et de la cybersécurité.

Dô Thanh Binh, de la division de coopération internationale de l'Association des logiciels du Vietnam (VINASA), projette même une explosion des besoins de 74% entre 2025 et 2030, nécessitant des centaines de milliers de nouveaux ingénieurs chaque année.

Au-delà de l'aspect quantitatif, la qualité de la main-d'œuvre en IA présente encore de nombreuses limites. Les programmes universitaires sont souvent jugés trop théoriques, insuffisamment reliés aux applications pratiques et lents à intégrer les tendances mondiales telles que l'IA générative. Par ailleurs, le nombre d'enseignants expérimentés demeure restreint et se concentre principalement dans quelques grands établissements.

Le Professeur agrégé et Docteur Nguyên Van Vu, de l'Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville, met en lumière ce décalage, estimant que la demande des entreprises croît de 10 à 25% par an, tandis que les effectifs formés n'augmentent que de 5 à 10%.

C'est pour répondre à cette urgence que l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, en partenariat avec le groupe NVIDIA et le Centre national d'innovation (NIC), a lancé l'Académie d'IA. Cette dernière incarne un modèle de coopération stratégique entre le secteur public, le monde académique et l'entreprise.

Selon son directeur, Huynh Quyêt Thang, l'académie vise non seulement à former des experts, avec un objectif de 2.000 étudiants dès la première année, mais aussi à bâtir un réseau solide pour accompagner la transformation numérique du pays. Elle participe également au projet ViGen, une initiative open source soutenue par le groupe Meta, le NIC et la communauté AI for Vietnam, pour développer un ensemble de données open source en vietnamien.

En réalité, la formation de ressources humaines de haute qualité dans le domaine de l'IA nécessite une approche synchronisée à plusieurs niveaux : réformer les programmes d'enseignement selon les standards internationaux, renforcer les compétences des enseignants, investir dans les infrastructures de calcul, élargir la coopération en matière de recherche et d'applications, tout en mettant en place des mécanismes d'incitation pour attirer des experts nationaux et étrangers.

