80e anniversaire de la Fête nationale

L’unité et le Renouveau portent le Vietnam vers une nouvelle ère

La détermination, l’unité, le sens de la solidarité et l’identité commune du peuple vietnamien constituent les éléments les plus importants pour la réussite de la Révolution d’Août, des guerres de résistance et de l’œuvre d’édification nationale.

>> Vietnam : 80 ans d’un parcours de la guerre à la paix et au développement

>> Vietnam, moteur de croissance en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a estimé Sandra Scagliotti, docteure en études vietnamiennes et consule honoraire du Vietnam à Turin et Gênes, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Rome, à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Selon Mme Scagliotti, depuis le VIe Congrès national du Parti en 1986, avec la politique de Renouveau (Dôi Moi), le Vietnam est passé du statut de pays sous-développé à celui de nation à revenu intermédiaire. En près de 40 ans, le Vietnam a connu des avancées remarquables en matière économique, sociale et d’intégration internationale.

Le Vietnam est cité comme exemple dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et des Objectifs de Développement Durable de l’ONU, illustrant ses efforts constants pour relever les défis et promouvoir un développement inclusif, équitable et durable.

Mme Scagliotti a souligné que le Vietnam plaçait "l’être humain au centre" de son développement, en améliorant les conditions matérielles et spirituelles de la population, notamment par la réduction de la pauvreté et l’accès élargi à l’éducation et à la santé.

Elle a mis en avant les réformes et innovations concentrées autour des "quatre piliers" : promotion de la science, de la technologie et de l’innovation ; intégration internationale approfondie ; développement du secteur privé ; réformes juridiques et institutionnelles. Autant de leviers permettant au Vietnam de "prendre son envol".

Tout en préservant ses principes d’indépendance, de liberté et de bonheur, le Vietnam est appelé, selon Mme Scagliotti, à poursuivre sans relâche le chemin de l’innovation, en s’appuyant sur ces "quatre piliers" pour bâtir un cadre juridique transparent, garantir les droits humains, stimuler la science, la technologie et l’innovation, et faire du secteur privé le moteur central de l’économie nationale.

VNA/CVN